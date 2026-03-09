Mapfre adapta su seguro para patinetes eléctricos a la nueva normativa en España

Mapfre ha actualizado su seguro para patinetes eléctricos llamado MásPatín con el fin de cumplir con las nuevas exigencias legales que regulan la movilidad personal en España, según ha informado este lunes.

En concreto, el producto actualizado a la legislación reúne la inclusión obligatoria de las coberturas exigidas por ley y la posibilidad de añadir de forma opcional la protección integral del usuario.

MásPatín mantiene "su carácter modular y la flexibilidad que permite a cada asegurado personalizar su póliza. Incluye cobertura de Responsabilidad Civil para daños materiales y daños personales, así como defensa jurídica y, de manera opcional, seguro del conductor", según ha detallado la aseguradora en un comunicado.

Cabe recordar que el producto fue lanzado en junio de 2023, adelantándose a la creciente demanda de usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Así, la compañía ha explicado que "con esta actualización, se garantiza que el seguro encaje plenamente en el nuevo marco regulatorio (Ley 5/2025), que establece, entre otros aspectos, un nuevo seguro obligatorio de responsabilidad civil para los vehículos personales ligeros (VPL), entre los que se incluyen los patinetes eléctricos".

Además, también requiere el registro del vehículo en la DGT y la placa identificativa, límite de velocidad a 25 km/h, la prohibición en la circulación por aceras/peatones y la obligatoriedad en el uso de casco.

Según la DGT, son aproximadamente 4 millones los vehículos de movilidad personal que circulan en España. Este dato se relaciona con los extraídos en el informe de la Fundación Mapfre, Análisis de la Siniestralidad de Vehículos de Movilidad Personal 2024: el número de siniestros con patinetes eléctricos implicados en 2024 creció un 23% con respecto a los ocurridos en 2023. Se contabilizaron un total de 396 accidentes.