Generali vende sus operaciones en Irlanda e Irlanda del Norte a Zurich por 337 millones

Generali ha vendido el negocio de no vida de Irlanda e Irlanda del Norte a las sucursales locales de Zurich por 337 millones de euros en efectivo, según ha informado este lunes.

Generali España retendrá 51 millones de euros de exceso de capital de las operaciones irlandesas de P&C, realizadas a través de la marca RedClick.

La operación, que se espera genere una plusvalía, está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes.

La aseguradora ha detallado que el acuerdo está en línea con su estrategia de centrarse en los mercados de seguros principales donde Generali ya posee escala y una presencia líder.

También ha explicado en el comunicado que la transacción tendrá un impacto de aproximadamente el 1% en su ratio de Solvencia II.

Solvencia II establece los requisitos aplicables a las compañías de seguros en la Unión Europea para proteger a los tomadores de pólizas y beneficiarios.