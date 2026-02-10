Isaac Valero, nuevo director de Atención y Experiencia de Cliente de DKV

DKV ha elegido a Isaac Valero como nuevo director de Atención y Experiencia de Cliente. Su puesto se integrará en la Dirección General de Operaciones liderada por Adela Coladas.

"Su rol será crítico para elevar el estándar de servicio de la Nueva DKV, integrando herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y digitalización para simplificar procesos sin perder la esencia humana y la personalización que define a la compañía", asegura la aseguradora en un comunicado.

El profesional cuenta con una dilatada experiencia en el sector asegurador y financiero (Cigna Healthcare, Línea Directa, Bankinter).

Formado en Administración de Empresas (UNIR), cuenta con postgrados en Contact Center Management (ESIC), Operaciones e Innovación (ESADE) y Excelencia Operacional (Universidad Internacional de Japón).

"Este movimiento se enmarca en la estrategia de la compañía de situar el talento como palanca fundamental para construir un modelo de negocio más ágil, sostenible y centrado en las necesidades reales de sus clientes", señala DKV.

Nuevas incorporaciones

Desde la llegada de Fernando Campos como CEO, DKV ha reforzado su equipo directivo con una docena de nuevas incorporaciones, incluyendo cuatro miembros en el comité de dirección (Adela Coladas, Ignacio Salvatierra, Jordi Casa y Luis Lens), y otras promociones internas a puestos directivos.

“Isaac nos va a ayudar a llevar la experiencia del cliente al siguiente nivel, aunando tecnología y orientación al usuario. Su incorporación aporta la visión estratégica necesaria para convertir la atención al cliente en una ventaja competitiva diferencial. No buscamos sólo resolver incidencias, buscamos anticiparnos a las necesidades de nuestros asegurados", señala Adela Coladas, directora general de Operaciones.