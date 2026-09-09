Así son algunas de las preguntas del Informe PISA 2025: ¿sabrías las respuestas del examen que hicieron los jóvenes de 15 años?

Los ejercicios incluyen problemas sobre fuentes de energía, relaciones depredador-presa en biología, interpretación de medias en matemáticas y comprensión de textos sobre la Isla de Pascua.

España obtuvo sus peores resultados históricos en Ciencias, Lectura y Matemáticas, con caídas significativas respecto a ediciones anteriores.

Más de 760.000 alumnos participaron en PISA 2025, con cerca de 30.000 estudiantes de 958 centros examinados en España, donde el 77% cursaba 4º de la ESO.

El Ministerio de Educación ha publicado varias preguntas liberadas del Informe PISA 2025 para mostrar el tipo de ejercicios a los que se enfrentaron los estudiantes de 15 años.

¿Qué consecuencias tendría para un pueblo no disponer de suficiente electricidad? ¿Cómo evolucionaría una población de moscas ante la aparición de un depredador? ¿Puede un equipo ganar por una media de 19 puntos sin haber vencido nunca exactamente por esa diferencia?

Son algunos de los problemas incluidos en las pruebas de PISA, la evaluación internacional que mide cada tres años los conocimientos y las capacidades de los alumnos de 15 años. El Ministerio de Educación ha publicado medio centenar de preguntas liberadas que permiten conocer a qué tipo de ejercicios se enfrentaron los estudiantes.

En la edición de 2025 participaron más de 760.000 alumnos de 91 países y economías. En España fueron examinados alrededor de 30.000 estudiantes de 958 centros educativos. El 77% cursaba 4º de la ESO.

Los resultados dejaron a España con sus peores puntuaciones históricas en las tres competencias principales: 477 puntos en Ciencias, 451 en Lectura y 457 en Matemáticas. La caída más pronunciada se produjo en comprensión lectora, con 23 puntos menos que en 2022. En Matemáticas el descenso fue de 16 puntos y en Ciencias, materia central de esta edición, de ocho.

Estas son cuatro de las preguntas liberadas por el Ministerio de Educación que formaron parte de los materiales de evaluación de PISA.

Fuentes de energía

El alcalde de una localidad de Zedlandia —el país ficticio utilizado habitualmente en las pruebas PISA— necesita reemplazar el antiguo generador eléctrico de diésel del pueblo.

Para elegir una nueva fuente de suministro, se presentan cuatro alternativas: energía eólica, solar fotovoltaica, hidroeléctrica y gas natural. Los alumnos reciben gráficos con la cantidad media de electricidad que puede producir cada sistema durante 24 horas, expresada en megavatios, y el coste de la energía generada por megavatio hora.

Después de analizar la información, deben responder a la siguiente pregunta:

¿Qué dificultades podría tener el pueblo si no dispusiera de suficiente energía eléctrica?

Entre las respuestas válidas se encuentran las consecuencias sobre las actividades cotidianas, los servicios públicos o las infraestructuras. Por ejemplo, la falta de alumbrado podría aumentar el peligro durante la noche; los pacientes hospitalizados que dependen de equipos eléctricos podrían quedar en riesgo; y la ausencia de calefacción o refrigeración podría afectar a las personas más vulnerables.

PISA considera que este ejercicio presenta un nivel alto de exigencia cognitiva. No basta con localizar un dato en los gráficos: el estudiante debe aplicar conocimientos científicos y establecer una relación de causa y efecto.

Mosca soldado negra

Otro de los ejercicios de Ciencias plantea qué ocurriría con una población de moscas domésticas si aumentara la cantidad de moscas soldado negras que viven en la misma zona.

La información proporcionada indica que las moscas soldado negras actúan como depredadoras de las moscas domésticas. A partir de ese dato, los estudiantes deben explicar cómo evolucionaría la segunda población.

¿Qué sucederá con la población de moscas domésticas si aumenta la de moscas soldado negras?

La respuesta correcta debe establecer una relación directa entre depredador y presa: a medida que aumente la población de moscas soldado negras, cabe esperar que disminuya la cantidad de moscas domésticas.

Una media de 19 puntos

En Matemáticas, uno de los problemas presenta al equipo de baloncesto de Zedlandia, que ha ganado todos sus partidos de la temporada con una diferencia media de 19 puntos.

La diferencia se obtiene restando los puntos marcados por el equipo perdedor a los conseguidos por el ganador. A partir de esa información, PISA formula la siguiente pregunta:

Si el margen medio de victoria fue de 19 puntos, ¿es posible que el equipo no ganara ningún partido exactamente por esa diferencia? Justifica tu respuesta.

La respuesta es sí. Una media no tiene por qué coincidir con ninguno de los valores concretos utilizados para calcularla. El equipo podría haber ganado algunos encuentros por menos de 19 puntos y otros por más, de modo que el promedio final fuera 19 sin que ese resultado apareciera en ningún partido.

El estudiante también puede justificarlo ofreciendo un conjunto de diferencias cuyo promedio sea 19, aunque ninguna de ellas coincida exactamente con esa cifra.

La Isla de Pascua

El ejercicio de comprensión lectora sitúa al alumno ante una conferencia sobre la Isla de Pascua, territorio chileno del océano Pacífico. Antes de asistir, su profesor le pide que investigue sobre la isla y lea una entrada publicada en un blog por una catedrática que realizó allí un trabajo de campo.

En el texto, la investigadora explica que se encuentra en su última semana en la isla y que ha terminado el trabajo realizado durante los nueve meses anteriores. También aparecen otras referencias temporales, como los años noventa, cuando un grupo de arqueólogos y habitantes de la isla mostró cómo podrían haberse transportado los moáis utilizando materiales como cuerdas y rodillos de madera.

Después de leer la entrada, el alumnado debe contestar:

Según el blog, ¿cuándo comenzó la profesora su trabajo de campo?

Las opciones son:

Durante los años noventa.

Hace nueve meses.

Hace un año.

A principios de mayo.

La respuesta correcta es hace nueve meses. Para resolver el ejercicio, el alumno debe localizar la referencia temporal vinculada específicamente al comienzo del trabajo de campo y diferenciarla de los otros datos cronológicos presentes en el texto.

PISA utiliza algunas preguntas de ediciones anteriores como ejercicios de enlace o "ancla". Su repetición permite comparar el rendimiento de los estudiantes a lo largo del tiempo y comprobar cómo evoluciona su capacidad para aplicar conocimientos, interpretar información y resolver problemas.