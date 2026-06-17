La Universidad Camilo José Cela celebra la graduación de 1.500 alumnos de la promoción 2026: "Navegad con criterio"

La Universidad Camilo José Cela ha celebrado la graduación de la promoción 2026 en el Teatro Real de Madrid, un enclave emblemático para una ceremonia especialmente significativa al coincidir con el curso académico en el que la UCJC conmemora su 25 aniversario.

El acto, dividido en dos turnos de graduación, reunió a 1.500 egresados de Formación Profesional, grado y posgrado de las distintas facultades y escuelas de la UCJC, acompañados por sus familias, profesores y miembros de la comunidad universitaria.

La ceremonia estuvo encabezada por Nieves Segovia, presidenta de la Institución Educativa SEK, y por Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela.

Durante la graduación se proyectó el vídeo de la memoria académica del curso 2025/26 de la Universidad Camilo José Cela, así como el vídeo conmemorativo del 25 aniversario de la Universidad, que repasó la historia de la institución desde sus orígenes, vinculados a Felipe Segovia y Camilo José Cela, hasta su consolidación como una universidad innovadora, internacional y comprometida con una educación transformadora.

Nieves Segovia abrió ambos actos con un discurso centrado en dos ideas: gratitud y esperanza. La presidenta de la Institución Educativa SEK recordó que la Universidad Camilo José Cela “nacía del esfuerzo y el tesón, del valor y de la generosidad, con la ilusión y la esperanza del perfeccionamiento de la sociedad entera”, citando las palabras de Felipe Segovia, fundador y primer rector de la Universidad. Además, animó a los graduados a no perder “la curiosidad y la capacidad de asombro” y a recordar que “la grandeza humana se encuentra en el servicio a los demás”.

Primer turno

En el turno de las 10:00 h, la madrina de la promoción fue Ana Palacio, ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España entre 2002 y 2004 y miembro del patronato inicial de la Universidad Camilo José Cela. Palacio invitó a los egresados a afrontar un mundo incierto con criterio, coraje y humildad intelectual.

“Hoy soltáis amarras. Navegad con criterio, con coraje y con alegría. No esperéis un mundo hecho a vuestra medida. Salid a construirlo”, señaló.

La graduación de 2026 de la UCJC.

En representación de los estudiantes del primer turno intervino Raquel Rodríguez Cruz, graduada del doble grado en Maestro en Educación Primaria y Psicología, y Premio Extraordinario de la Facultad de Educación. Rodríguez destacó el sentimiento de comunidad vivido durante su etapa universitaria y afirmó que los graduados se llevan “mucho más que un diploma”: “Nos llevamos los retos superados, las lecciones aprendidas y las personas que dejaron huella en nosotros”.

“El futuro no es lo que va a pasar. El futuro es lo que vais a hacer”.

Segundo turno

En el segundo turno, el padrino de la promoción fue Gregorio Marañón y Bertrand de Lis, presidente del Teatro Real y de la Fundación Ortega-Marañón. Marañón animó a los nuevos titulados a comprometerse con su tiempo y con la sociedad civil: “No os limitéis a vuestro quehacer profesional. No os limitéis a ser unos muy buenos profesionales en lo vuestro, sino a hacer este loable propósito también compatible con el de ser unos ciudadanos ejemplares y comprometidos con su país”.

Lucas González Espino, graduado en Empresa y Tecnología y Premio Extraordinario de la Facultad de Emprendimiento, Empresa y Ciencias Jurídicas, intervino en nombre de los alumnos del segundo turno. En su discurso, utilizó la metáfora del mar para hablar del futuro y de la incertidumbre: “El mar no está ahí para ser temido, sino para ser navegado”, afirmó, antes de agradecer a las familias, amigos y profesores haber sido “el viento que nos trajo hasta este puerto”.

Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela, clausuró ambos actos reivindicando la memoria, la esperanza, la gratitud y la voluntad como pilares para afrontar la nueva etapa que comienza tras la graduación.

“El futuro no es lo que va a pasar. El futuro es lo que vais a hacer”, afirmó. El rector destacó también el significado de celebrar esta promoción en el Teatro Real, “cuya grandiosidad nos eleva”, coincidiendo con el 25 aniversario de la Universidad.