Airbus presenta el Eurofighter a Portugal y plantea un plan industrial para relevar a la flota de cazas F-16

Además del Eurofighter y el F-35, el Rafale y el Gripen también están considerados como posibles reemplazos para la flota portuguesa.

El Eurofighter es presentado como el caza ideal para las principales misiones de la Fuerza Aérea Portuguesa, centradas en vigilancia y protección del espacio aéreo.

La propuesta incluye transferir fabricación, software y mantenimiento (MRO) a la industria portuguesa, así como soluciones de financiación públicas y privadas.

Airbus presenta el Eurofighter como opción para renovar la flota de cazas F-16 de Portugal, destacando ventajas industriales y de colaboración europea.

Portugal encara la renovación de su flota de cazas F-16 sin, todavía, un candidato. Buena parte de los analistas apuntan al F-35 como la opción con más posibilidades, pero no es la única.

Airbus Defence and Space presentará a finales de octubre o principios de noviembre el Eurofighter como plataforma de cabecera para las próximas décadas, según ha recogido Reuters.

El Ministerio de Defensa luso todavía no ha lanzado una licitación formal para el reemplazo de su flota de 28 aeronaves F-16 modernizadas, mientras que la aproximación de Airbus para el Eurofighter se centra en el retorno de la inversión en la industria nacional.

La propuesta de Airbus incluye la transferencia de la fabricación, el software y el mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de alto valor directamente a la industria portuguesa.

También incluiría "soluciones de financiación pública y privada para Portugal con el fin de aliviar el plan de pagos", junto con la participación industrial y la cooperación militar vinculadas a la oferta, según declaró a la prensa Iván González Expósito, director de la campaña Eurofighter para Portugal.

González Expósito afirmó que las tareas principales de la Fuerza Aérea Portuguesa se centran en la vigilancia del espacio aéreo, las misiones de alerta de reacción rápida de la OTAN y la protección del espacio aéreo y las aguas nacionales.

Y no en llevar a cabo operaciones ofensivas dentro del territorio enemigo, que es el propósito principal de un caza furtivo como el F-35 de Lockheed Martin.

"Para eso, el Eurofighter es la solución ideal", dijo, describiéndolo como "el mejor caza de superioridad aérea del mundo".

José Luis de Miguel, director de Airbus Defence & Space para Europa, afirmó que Portugal también podría beneficiarse de una mayor colaboración en materia de defensa, política e industria con socios europeos clave en el programa Eurofighter.

El ministro de Defensa portugués, Nuno Melo, declaró que desea fomentar la competencia entre los fabricantes para maximizar los beneficios para el país y sus industrias.

Asimismo, además de los mencionados Eurofighter y F-35, tampoco están descartados los otros dos rivales europeos: el Rafale de la francesa Dassault y el Gripen de la sueca Saab.

Propuesta industrial

La propuesta que llevará Airbus Defence and Space a Portugal dentro de unas semanas contempla el establecimiento de líneas de fabricación y ensamblaje de aeroestructuras alares o equipos de vuelo. Un proceso para el que recurrirían a compañías como Aernnova, Caetano Aerostructures, Lauak o Mecachrome.

Otro punto importante es el mantenimiento (MRO) de las aeronaves, para lo que Airbus también propone la creación de un centro que ejecute tareas en las estructuras de los aviones, inspecciones programadas y reparaciones de aviónica.

También se contempla la realización del entrenamiento de las tripulaciones, el desarrollo del software y la integración de los Eurofighter con drones en territorio portugués.