Indra participa en el programa europeo ADEQUADE para el desarrollo de sistemas de defensa cuánticos

Indra ha liderado la definición de escenarios operativos y la hoja de ruta tecnológica, posicionándose como referente en soluciones cuánticas para defensa.

ADEQUADE sienta las bases para integrar tecnologías cuánticas en plataformas terrestres, navales, aéreas y espaciales, con impacto también en aplicaciones civiles.

El consorcio, coordinado por Thales y con 31 socios de 8 países, consolidó avances en navegación resiliente, detección avanzada y sistemas optrónicos.

Indra participa en el programa europeo ADEQUADE para desarrollar tecnologías cuánticas aplicadas a la defensa.

La multinacional española Indra participa en el programa ADEQUADE (Advanced, Disruptive and Emerging QUAntum technologies for DEfense), un proyecto financiado por el Fondo Europeo de Defensa para el desarrollo de tecnologías cuánticas en áreas de alto impacto operativo.

ADEQUADE se puso en marcha en 2022 y el pasado junio finalizó con la consolidación de avances clave para la definición de los futuros sistemas de defensa cuánticos, "esenciales para asegurar la superioridad tecnológica en el campo de batalla y la autonomía estratégica".

El consorcio ha estado integrado por 31 socios de 8 países de Europa y ha estado coordinado por Thales con amplia participación de Indra, Leonardo y Diehl Defence.

Dentro de esas "áreas de alto impacto operativo" se encuentra la navegación resiliente sin recurrir a constelaciones satelitales, la detección avanzada de señales en el espectro electromagnético y los sistemas optrónicos de nueva generación.

Todos estos desarrollos, indican desde Indra en un comunicado, sientan las bases para su futura integración en plataformas terrestres, navales, aéreas y espaciales, contribuyendo así a la seguridad y defensa del continente y con aplicaciones en el ámbito civil.

Durante los cuatro años que ha durado el proyecto, el consorcio ha identificado las tecnologías con mayor potencial para mejorar la superioridad operativa y la resiliencia de las fuerzas armadas europeas frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

Otro de los pilares del ADEQUADE es establecer una base industrial y tecnológica sólida en Europa para el suministro de componentes y subsistemas cuánticos considerados críticos.

Dentro del consorcio, Indra ha liderado la definición de los escenarios operativos y los requisitos de misión para la identificación de los casos de uso objetivo, así como la elaboración de la hoja de ruta tecnológica que guiará la transición de estas capacidades desde entornos de laboratorio hasta sistemas desplegables en el teatro de operaciones.

"Los resultados de ADEQUADE se alinean directamente con las necesidades de los futuros programas de defensa europeos y nacionales, y servirán como punto de partida para nuevas fases de desarrollo, demostración y adquisición"; ha explicado José Pérez, responsable del laboratorio de research and technology de tecnología cuántica de Indra.

En este contexto, indica Pérez, "Indra se encuentra actualmente en una posición privilegiada para ofrecer a sus clientes soluciones avanzadas que integran tecnologías cuánticas en sistemas operativos reales, contribuyendo a la autonomía estratégica y a la superioridad tecnológica en el campo de batalla".

Impacto dual

La finalización de ADEQUADE deja igualmente un gran número de innovaciones que tendrán un retorno en el ámbito civil, con aplicaciones como la mejora de los sistemas de navegación para aviación comercial, el transporte marítimo o los vehículos terrestres.

También se beneficiarán tecnologías clave como las comunicaciones basadas en radiofrecuencia o los sistemas de observación de la Tierra, como la monitorización climática o la vigilancia medioambiental.

El proyecto, recalcan desde Indra, abre nuevas oportunidades de colaboración industrial, demostraciones operativas y programas de adquisición en los próximos años.

"Con los avances conseguidos en el proyecto ADEQUADE, Indra sigue reforzando su liderazgo en tecnologías cuánticas, con capacidades de sensórica avanzada, comunicaciones, gestión de claves y computación", afirman.