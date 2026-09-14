GMV exhibirá en UNVEX 2026 sus últimas soluciones para sistemas no tripulados
El evento se celebrará en San Javier (Murcia) del 16 al 17 de septiembre.
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GMV estará presente como Patrocinador Extremo en la décima edición de UNVEX 2026, evento sobre drones y sistemas no tripulados en San Javier, Murcia.
La empresa presentará soluciones innovadoras como el sistema NERVA para navegación resiliente, la suite ARGUS para mando y control de vehículos autónomos y la integración de UAS con morteros Dual-EIMOS.
UNVEX 2026 reunirá a empresas, administraciones, fuerzas armadas y expertos para analizar el futuro de las tecnologías duales mediante conferencias, exhibiciones y demostraciones prácticas.
El evento abordará áreas clave como la gestión de emergencias, protección de operaciones críticas, aplicación de inteligencia artificial y desarrollos en tecnologías antidrón.
La multinacional tecnológica GMV tendrá una presencia destacada en la décima edición de UNVEX, evento centrado en drones y sistemas no tripulados que tendrá lugar en San Javier (Murcia), los días 16 y 17 de septiembre.
En esta ocasión, la compañía participará en calidad de Patrocinador Extremo y ocupará el stand número 8 en la zona expositiva. El encuentro se celebrará en el antiguo Aeropuerto Civil de San Javier, una ubicación estratégica situada junto a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).
La evolución del entorno operativo actual, caracterizado por una creciente sensorización y conectividad, está transformando de manera radical el diseño y la utilización de los sistemas no tripulados.
Frente a estos escenarios complejos, aspectos como la autonomía, la navegación resiliente y las capacidades de mando y control se han vuelto piezas clave tanto en el ámbito civil como en el de la defensa y la seguridad.
En este contexto, GMV aprovechará su espacio expositivo para dar a conocer sus últimos avances orientados a responder a los desafíos de un entorno cada vez más exigente.
Entre las principales innovaciones que la firma mostrará a los profesionales del sector destacan el sistema NERVA, enfocado en la navegación resiliente para aeronaves no tripuladas; la suite ARGUS, diseñada para el mando y control de vehículos autónomos UxVs, así como la integración de UAS de ala fija con los morteros Dual-EIMOS.
UNVEX 2026 congregará a empresas, administraciones públicas, fuerzas armadas, centros tecnológicos y expertos de la industria con el objetivo de analizar el futuro de las tecnologías duales.
A través de un programa completo que articulará conferencias profesionales, exhibiciones comerciales y demostraciones prácticas en vivo, el encuentro abordará áreas prioritarias como la gestión de emergencias, la protección de operaciones críticas, la aplicación de la inteligencia artificial y los nuevos desarrollos en tecnologías antidrón.