Corea del Norte pone a prueba sus misiles balísticos como parte de un ejercicio militar a gran escala

Expertos afirman que Corea del Norte demostró su capacidad para coordinar distintos sistemas de armas y saturar defensas antimisiles de Corea del Sur y EE.UU.

Los misiles balísticos de corto alcance recorrieron unos 150 kilómetros hacia el mar, según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

El ejercicio involucró cinco unidades del Ejército, utilizando drones de ataque, misiles de crucero tácticos, misiles balísticos tácticos y lanzacohetes múltiples.

Corea del Norte realizó el sábado un ejercicio militar a gran escala con fuego real, incluyendo el lanzamiento de varios misiles balísticos.

Las Fuerzas Armadas comandadas por Kim Jong Un han anunciado hoy que el lanzamiento de varios misiles el pasado sábado formó parte de un ejercicio a gran escala y con fuego real que involucró unidades de artillería y munición de largo alcance.

Según informó el medio estatal KCNA, "el ejercicio conjunto de ataque con potencia de fuego" involucró a cinco unidades del Ejército y puso a prueba varios sistemas de armas.

Entre ellos, se incluyeron drones de ataque, misiles de crucero tácticos, misiles balísticos tácticos y lanzacohetes múltiples de gran calibre.

Un responsable de la rama de artillería citado por el mismo medio ha explicado que las maniobras elevan la moral de las tropas y mejoran su capacidad para "derrotar por completo al enemigo" cuando se les ordene.

Por otro lado, el Estado Mayor Conjunto de Seúl informó que Corea del Norte disparó varios misiles balísticos de corto alcance con un recorrido de unos 150 kilómetros hacia el mar.

El lanzamiento se produjo un día después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyeran el ejercicio trilateral 'Freedom Edge' de cinco días de duración, centrado en contrarrestar las amenazas de Corea del Norte, según informa Reuters.

"Esto no ha sido una prueba de un solo sistema de armas, sino una demostración de una red de ataque integrada", afirmó Lim Eul-chul, profesor del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam en Seúl.

Según Lim, Corea del Norte parecía estar demostrando su capacidad para coordinar drones, misiles de crucero, misiles balísticos y artillería de cohetes a través de un sistema unificado de mando y control.

La ausencia del líder Kim Jong Un y el retraso en la presentación del informe sugieren que Pyongyang intentó presentar el evento como un "ejercicio militar técnico y práctico" mientras calibraba las tensiones, dijo Lim.

"Corea del Norte también está recopilando datos operativos para su despliegue real y demostrando tácticas destinadas a saturar las defensas antimisiles de Corea del Sur y Estados Unidos mediante ataques simultáneos con armas de diferentes características de vuelo."

Según los últimos análisis, los ejercicios realizados este pasado fin de semana corresponden con la decimotercera vez que Corea del Norte ejecuta el lanzamiento de un misil este año.