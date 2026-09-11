Kaja Kallas reclama acelerar la defensa europea: "Prepararnos para 2030 me parece demasiado tarde"

Reafirma la importancia de la alianza con Estados Unidos dentro de la OTAN y destaca la interdependencia económica y la cooperación transatlántica.

Kallas propuso crear un grupo de expertos para plantear medidas concretas en defensa, pero encontró fuerte oposición entre los Estados miembros.

La alta representante de la UE advierte sobre la insuficiencia del término “ataques híbridos” y pide reforzar la respuesta ante sabotajes, espionaje y amenazas híbridas.

Kaja Kallas reclama acelerar la preparación de la defensa europea, considerando que el horizonte de 2030 es demasiado tarde frente a la amenaza de Rusia.

Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, considera insuficiente el horizonte de 2030 fijado para completar la preparación de la defensa europea y reclama acelerar los esfuerzos ante una Rusia que, a su juicio, “no deja de escalar y pone a prueba hasta dónde puede llegar”.

“Estamos examinando el estado de preparación de la defensa para 2030 y me parece que es demasiado tarde”, declaró Kallas en una entrevista publicada este viernes por el diario belga Le Soir. Y por eso pide reforzar la respuesta frente a sabotajes, espionaje y otras amenazas híbridas.

La jefa de la diplomacia europea considera además que el término “ataques híbridos” puede resultar demasiado genérico para describir las acciones que, según denuncia, se están produciendo en territorio europeo. "Es una definición un poco vaga de lo que pasa realmente", afirmó.

"Los meses de julio y agosto han sido los más mortíferos para los civiles desde el inicio de esta guerra (Ucrania). La pregunta es, por tanto: ¿debemos detenernos y decir “Bueno, nos rendimos”? Sus sufrimientos no terminarían", asegura la jefa de la diplomacia europea.

"Si los agresores se benefician de desencadenar guerras, matando civiles sin tener que rendir cuentas, veremos otros conflictos de este tipo", afirma.

"Los atentados de Leipzig (Alemania) deberían hacer tomar conciencia de que no es solo contra Ucrania que Rusia libra su guerra, también es contra nuestros países. Si dejamos de ayudar a Ucrania —eso es lo que quiere Rusia, para eso actúa así—, entonces, es ella quien alcanza sus objetivos, no nosotros".

También se muestra muy crítica con las conversaciones de paz propiciadas por Estados Unidos y Rusia. "Hay un agresor y una víctima. Si ejercemos toda la presión sobre la víctima para que se rinda, quizás lleguemos a una paz rápida, pero no durará y no será una paz justa", subrayó en la citada entrevista.

Acelerar la preparación militar

Kallas explicó que la necesidad de acelerar la respuesta europea fue precisamente el motivo por el que propuso recientemente crear un grupo de alto nivel de expertos encargado de plantear medidas concretas para mejorar la preparación de la UE en materia de defensa.

La iniciativa, sin embargo, encontró una fuerte oposición entre los Estados miembros. La resistencia de las capitales llevó a Kallas a cancelar la presentación y puesta en marcha del grupo.

“Los Estados miembros se opusieron realmente a esa idea. Muy bien, busquemos otras soluciones. Pero no renuncio a ese objetivo: tenemos que actuar más deprisa”, aseguró.

La advertencia se produce mientras la UE intenta reforzar su capacidad militar y acelerar la transformación de su industria de defensa. Para Kallas, el aumento de las amenazas exige que ese proceso avance más rápido que el horizonte de 2030 actualmente planteado.

EEUU sigue siendo un aliado

Kallas también rechazó equiparar a Estados Unidos con China como “rival sistémico”, pese al deterioro de las relaciones transatlánticas durante la presidencia de Donald Trump.

“No, los Estados Unidos son un aliado dentro de la OTAN para la mayoría de los países europeos, y un aliado muy importante”, afirmó. No obstante, reconoció que la relación “está actualmente sometida a una gran tensión” y defendió la necesidad de trabajar para preservarla.

La alta representante recordó además el elevado grado de interdependencia económica entre ambos bloques: 4.900 millones de euros de intercambios comerciales diarios, según las cifras que aportó.

“Europa sigue creyendo en la asociación transatlántica”, afirmó Kallas, que reivindicó la cooperación mantenida durante décadas entre ambos lados del Atlántico, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y durante las operaciones militares posteriores en Afganistán e Irak.

“Siguen siendo esenciales para ambos”, concluyó sobre las relaciones entre Europa y Estados Unidos.