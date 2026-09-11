El Ejército de Tierra trabaja para devolver al servicio los tres helicópteros dañados en Estados Unidos el pasado junio

El Ejército de Tierra avanza en la modernización de su flota de helicópteros Tigre y en el reemplazo de los Cougar por nuevos NH90.

El episodio meteorológico, un microburst, no causó heridos y no fue advertido por el servicio meteorológico estadounidense.

Las aeronaves afectadas, un Cougar y dos Tigre, han sido repatriadas a España y se encuentran en proceso de mantenimiento para volver al servicio.

Tres helicópteros del Ejército de Tierra sufrieron daños en Estados Unidos debido a un fenómeno meteorológico intenso durante el ejercicio Fleetex 250.

Un "fenómeno atmosférico espontáneo", con importantes rachas de viento, provocó el pasado junio daños a tres helicópteros del Ejército de Tierra desplegados en EEUU como parte del ejercicio Fleetex 250, llevado a cabo con motivo del 250º aniversario de la independencia del país americano.

Las imágenes publicadas de los helicópteros volcados sobre la plataforma de estacionamiento de una base aérea indicaban daños importantes en las aeronaves —un Cougar y dos Tigre—, pero fuentes del Ejército de Tierra han indicado a EL ESPAÑOL que "los aparatos son recuperables".

Los tres helicópteros fueron repatriados este mismo verano, poco después de una evaluación sobre el terreno que ya apuntaba a que los daños eran menores de lo que inicialmente se preveía.

En este momento, afirman desde Tierra, las aeronaves se encuentran en los escalones de mantenimiento correspondientes para su reentrada en servicio.

Según explicó el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) el pasado julio, cuando trascendieron públicamente los daños, el incidente ocurrió en la Base de New River del Cuerpo de Marines de Estados Unidos el día 14 de junio.

"Los helicópteros se encontraban estacionados mientras se preparaban para realizar actividades de adiestramiento con la 26ª Unidad Expedicionaria de los Marines durante el citado ejercicio, programado para reforzar la interoperabilidad con fuerzas aéreas y navales aliadas", señaló el EMAD.

El episodio meteorológico, conocido como microburst, "ocasionó una columna de aire descendente extremadamente intensa y localizada dentro de una tormenta eléctrica, que al chocar con el suelo provocó daños materiales a las tres aeronaves, no produciéndose ningún daño personal".

Helicóptero Tigre dañado RRSS

De acuerdo con el EMAD, el servicio meteorológico de EEUU no alertó de este fenómeno atmosférico.

Actualmente, las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) cuentan con una flota de 18 helicópteros de ataque Tigre. Estas aeronaves serán sometidas en los próximos años a un proceso de modernización a la versión MkIII. Estos trabajos serán realizados por Airbus Helicopters a partir de 2028.

En cuanto a los Cougar, estos están en el final de su vida operativa. En la actualidad, el Ejército de Tierra está inmerso en un proceso de reemplazo de estas aeronaves por nuevos helicópteros NH90, también fabricados por la rama de helicópteros de Airbus.

Precisamente, a mediados del pasado junio —tres días después del incidente— la empresa entregó el 11º helicóptero NH90 en Standard 3 a las FAMET. Se trata de la primera unidad que se destinará a la base El Copero, en Dos Hermanas (Sevilla), justamente, para iniciar la transición del Cougar al NH90 en aquel destacamento.