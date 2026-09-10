Rutte avisa a Europa: “Trump tiene razón” sobre el gasto en defensa de la OTAN aunque no a todos "les guste"

España y otros países europeos están bajo presión para aumentar su gasto en defensa, especialmente ante las críticas de Trump.

La invasión rusa de Ucrania ha cambiado la percepción europea sobre la defensa, impulsando un aumento del gasto y el rearme.

Rutte asegura que el compromiso de EE.UU. con la OTAN y el Artículo 5 sigue siendo sólido, pese a las preocupaciones europeas.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, admite que Trump tiene razón sobre el desequilibrio en el gasto en defensa entre Europa y EE.UU.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha vuelto a dar la razón al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una de las cuestiones que más tensiones generan dentro de la Alianza: el reparto del gasto en defensa entre Estados Unidos y sus socios europeos.

“Trump tiene razón. No a todos en Europa les gusta que lo diga pero es verdad que no es sostenible que Europa gaste tanto menos que Estados Unidos”, afirmó Rutte este jueves en Berlín, durante un acto junto al ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul.

Para Rutte, el problema no reside en el compromiso de EEUU con la OTAN, sino en el desequilibrio de responsabilidades que ha existido durante décadas.

El secretario general quiso despejar precisamente cualquier duda sobre el papel de Washington. Pese a las señales de una posible reducción de la presencia militar estadounidense en Europa, aseguró que no tiene “absolutamente ninguna duda” de que EEUU mantiene su compromiso con la OTAN y con el Artículo 5, la cláusula de defensa colectiva de la Alianza.

Rutte considera que la invasión rusa de Ucrania ha provocado un cambio profundo en la percepción europea sobre la defensa. Los gobiernos del continente, sostuvo, han comenzado a entender que asumir una mayor responsabilidad militar “no es opcional”.

El secretario general de la OTAN habló de un “cambio de mentalidad” entre los aliados europeos, que están aumentando sus presupuestos y acelerando sus programas de rearme. "La seguridad no es algo que EEUU deba hacer para nosotros sino con nosotros”, resumió.

El mensaje apunta a una nueva distribución de cargas dentro de la Alianza: Europa debe ser capaz de generar más capacidades militares y asumir una mayor parte de la defensa del continente, pero sin plantear ese proceso como una sustitución del papel estadounidense.

La guerra de Ucrania ha acelerado ese cambio. Para la OTAN, el reto ya no consiste únicamente en elevar las cifras de gasto, sino en transformar ese dinero en munición, sistemas de defensa aérea, fuerzas disponibles, capacidades industriales y unas Fuerzas Armadas capaces de responder con rapidez ante una crisis.

Alemania se ha situado entre los países que pretenden acelerar ese esfuerzo. Wadephul recordó que Berlín destina actualmente el 2,7 % de su PIB a defensa y prevé alcanzar el 3,5 % en 2029, seis años antes del plazo establecido por la OTAN. Ese porcentaje supondría más de 150.000 millones de euros.

A ello se suma otro 1,5 % destinado a la seguridad de infraestructuras, una partida que, según el ministro, refleja las “prioridades políticas” del Gobierno alemán.

“Hemos aprendido la lección. Más o menos todos los aliados lo están siguiendo, unos más rápido y otros más despacio. Alemania aspira a ir a la cabeza en este sentido, pero esperamos que los otros nos sigan”, afirmó.

España, bajo la presión de Trump

El debate sobre el gasto afecta especialmente a España, uno de los aliados que ha mostrado mayores reservas ante la exigencia estadounidense de elevar el esfuerzo de defensa hasta el 5 % del PIB, una cifra que incluye tanto gasto estrictamente militar como determinadas inversiones relacionadas con la seguridad.

España superó el 2 % del PIB en defensa por primera vez en dos décadas el año pasado, pero mantiene una posición más prudente ante la posibilidad de continuar aumentando ese porcentaje al ritmo reclamado por Washington.

Trump ha convertido a España en uno de los principales objetivos de sus críticas. “Tengo problemas con España porque no se está comportando demasiado bien con respecto a la OTAN y no paga lo que debería pagar”, afirmó este mes, antes de asegurar que España “dice: 'Yo no pago'”.