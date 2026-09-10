Indra presentará sus desarrollos en el sector de los drones militares en la feria UNVEX la semana que viene

También se presentarán soluciones antidrón fijas y móviles, ya operativas en las Fuerzas Armadas españolas y otros países, y participarán en debates sobre guerra híbrida y sistemas no tripulados.

Indra exhibirá el misil de bajo coste SQUALL y la familia de efectores DRIZZLE para defensa cercana frente a drones y helicópteros.

La compañía mostrará nuevas capacidades de los drones TARSIS, incluyendo versiones armadas y de despegue vertical, con demostraciones de vuelo.

Indra presentará sus últimos desarrollos en drones militares y sistemas de defensa en la feria UNVEX en San Javier los días 16 y 17 de septiembre.

La compañía tecnológica española Indra participará, los días 16 y 17 de septiembre, en una nueva edición de la feria sobre drones UNVEX, que se celebra en la localidad murciana de San Javier.

El evento ocurre en un momento clave para Indra, que se encuentra avanzando en el desarrollo del programa SANTAM del Ministerio de Defensa para el desarrollo y fabricación de 149 drones para labores ISR.

Durante la presentación, Indra dará a conocer las nuevas capacidades de su familia de drones TARSIS, en sus versiones de despegue convencional con capacidad de cargar armamento ligero (TARSIS-W) y de despegue y aterrizaje vertical (TARSIS-VTOL), para lo que realizará distintas demostraciones de vuelo.

El portfolio de la compañía se complementa con los nuevos productos que Indra presenta en UNVEX y que ha desarrollado para lograr una puesta en servicio rápida que permita reaccionar ante los cambios detectados en los teatros de operaciones de forma inmediata.

Durante la feria, Indra presentará su nuevo misil de bajo coste SQUALL, diseñado para el ataque de precisión en profundidad a objetivos estratégicos y su nueva familia de efectores DRIZZLE, que ofrece una solución de defensa de punto de coste reducido frente a drones, munición merodeadora y helicópteros en el entorno más inmediato, además de proporcionar capacidades de ataque a suelo.

A estos desarrollos se suman las soluciones antidrón, en versión fija, para proteger bases e infraestructuras críticas, y móvil, para proteger el avance de las unidades sobre el terreno. Indra es pionera en el desarrollo de esta tecnología clave para neutralizar ataques, con la que ya operan las Fuerzas Armadas españolas y los ejércitos de otros países, habiendo demostrado su eficacia en escenarios reales.

Por último, la compañía interviene en distintas mesas de debate. En concreto, el director de desarrollo de negocio del área de Weapons & Ammunition, Juan Mahón, participa en el encuentro “Guerra híbrida y uso de drones en la deslocalización de conflictos”.

Jorge Munir, responsable de negocio de Nube de Combate Multidominio en Indra, intervendrá en el debate sobre “Grandes programas industriales: sistemas MUM-T y enjambres mixtos”.

Por su parte, el director de desarrollo de negocio en las áreas de Weapons & Ammunition y Air Defence, Ignacio Ojeda, moderará, en su calidad de general en la reserva y exjefe del Mando de Artillería Antiaérea, la mesa redonda titulada “La amenaza no tripulada: defensa del territorio y protección de infraestructuras críticas”.

Producción masiva low cost

Los desarrollos que Indra presenta en UNVEX dan una respuesta integral a las necesidades tácticas de un ejército más avanzado y han sido desarrollados bajo la premisa de que la superioridad operativa no solo depende de la tecnología, sino de conectar sistemas, información y personas.

Una lección aprendida de los conflictos como la guerra de Ucrania o el despliegue español en la Iniciativa de Disuasión del Flanco Este de la OTAN, que subrayan la necesidad de neutralizar ataques masivos y contener el avance del adversario mediante sistemas no tripulados de bajo coste, apoyados en inteligencia artificial.

Para afrontar el desafío de la robotización creciente de los teatros de operaciones, la división de Weapons & Ammunition trabaja en sistemas de armamento inteligente, soluciones antidrón y sistemas no tripulados y está adquiriendo una potente dimensión industrial.

El trabajo que sale de esta área se ve complementado con el de otras áreas de la compañía como IndraMind, que desarrolla sistemas cognitivos basados en IA, la de Air Dominance, centrada en sistemas para el combate aéreo colaborativo, o la de Air Defence, que trabaja en sistemas de defensa aérea integrales, multicapa y en profundidad y radares avanzados.