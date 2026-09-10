GMV desplegará su tecnología JISR en Polonia para reforzar las capacidades de inteligencia de la OTAN

CSD-SIERRA ya está en uso en entornos de la OTAN y se ha convertido en una referencia para el intercambio seguro de inteligencia entre aliados.

El sistema permitirá a Polonia intercambiar y analizar inteligencia de manera segura y conforme a los estándares de interoperabilidad de la OTAN.

El despliegue se realiza junto a la empresa polaca TELDAT, incluyendo suministro, formación y soporte del sistema CSD-SIERRA.

GMV desplegará su tecnología JISR en Polonia para reforzar las capacidades de inteligencia del Ministerio de Defensa polaco.

La española GMV proporcionará al Ministerio de Defensa polaco un nuevo sistema para almacenar, analizar y compartir información de inteligencia de forma segura e interoperable con las fuerzas aliadas.

La encargada del despliegue será TELDAT, con sede en Polonia, que recurrirá a la tecnología de GMV para proporcionar esta capacidad y en cuyo acuerdo se incluyen también el suministro, la formación y el soporte del sistema.

El programa proporcionará a Varsovia una capacidad interoperable conforme a los estándares de la OTAN para el tratamiento y difusión de información de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en entornos operativos multinacionales a través de la herramienta CSD-SIERRA, según explican en una nota.

Este sistema implementa los estándares STANAG 4559 y permite intercambiar imágenes, vídeo, información GMTI y productos de inteligencia a través de redes JISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento Conjuntos).

Las arquitecturas JISR interoperables son un elemento clave para las operaciones multidominio, ya que permiten a los mandos y analistas acceder a la información, explotarla y distribuirla prácticamente en tiempo real.

La adjudicación, indican desde GMV, consolida la posición de la compañía "como uno de los principales proveedores europeos y de la OTAN de soluciones JISR".

José Prieto, director de Estrategia Global y Desarrollo de Negocio de Defensa y Seguridad de GMV, declaró: "Este contrato demuestra la confianza que las naciones aliadas depositan en la tecnología y la experiencia de GMV en materia de interoperabilidad de la inteligencia".

"Estamos orgullosos de contribuir, junto con TELDAT, al refuerzo de las capacidades de defensa de Polonia y al avance hacia una arquitectura de seguridad europea más interoperable", ha recalcado.

CSD-SIERRA está actualmente desplegado en entornos de la OTAN y se ha suministrado a organizaciones como NCS (Estructura de Mando de la OTAN) y NFS (Estructura de Fuerzas de la OTAN), integrando datos de NISRF y de otros ministerios de defensa multinacionales y dando soporte a los flujos de trabajo de inteligencia operativa en los países aliados.

La firma del Memorando de Entendimiento (MoU) entre GMV y TELDAT se ha firmado en la feria MSPO que se celebra hasta mañana en Polonia.

Dentro del acuerdo se establece un marco de cooperación entre ambas compañías en el sector de defensa y seguridad, con especial atención a las capacidades interoperables de intercambio de información de inteligencia.

"CSD-SIERRA se ha convertido en una solución de referencia en el ámbito JISR, al permitir el intercambio seguro y normalizado de inteligencia entre socios de una coalición", según ha declarado Prieto.