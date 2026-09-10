ELVO actualiza los Mercedes G Class del Ejército griego para afrontar las amenazas del campo de batalla moderno

La modernización busca alargar la vida útil de la flota y puede adaptarse a sistemas de armas, fabricándose íntegramente en Grecia con tecnología nacional.

Los vehículos incorporan camuflaje térmico y visual, protección antidisturbios, espejos irrompibles e iluminación LED de última generación.

ELVO moderniza los Mercedes G Class del Ejército griego con nuevos motores, transmisiones automáticas, cámaras de 360º y sistemas de protección contra drones.

La compañía griega ELVO (Hellenic Vehicle Industries) moderniza los vehículos Mercedes Clase G del Ejército de Tierra, con tres décadas de servicio, para adaptarlos a las exigencias del campo de batalla actual mediante la incorporación de nuevos motores, transmisiones automáticas, cámaras de 360 grados, sistemas de comunicaciones y protección contra drones.

La fórmula permite prolongar la vida operativa de estos vehículos con nuevas capacidades, sin tener que renovar toda la flota.

La actualización incluye también un nuevo motor y una transmisión automática, además de un interior completamente rediseñado con asientos ergonómicos regulables, aire acondicionado eléctrico, sistema de intercomunicación, puertos USB y conectividad para teléfonos.

El vehículo militar griego antes de las mejoras. ELVO

La capacidad de observación también da un salto. Los vehículos incorporan cámaras de 360º con visión diurna y nocturna, mientras que la iluminación original se sustituye por sistemas LED y se añaden nuevos elementos exteriores.

El paquete incluye además protección frente a drones, camuflaje térmico y visual, protección antidisturbios para los parabrisas y espejos irrompibles. Los vehículos se fabrican conforme a requisitos MIL-STD y pueden configurarse para incorporar sistemas de armas.

“ELVO está redefiniendo lo que puede ofrecer la modernización de vehículos militares”, afirmó el director general de la compañía, Antonis Vitetzakis. “Al combinar nuestra profunda experiencia en ingeniería con las últimas tecnologías, podemos llevar las flotas existentes a la era moderna”.

Décadas de experiencia

ELVO cuenta con experiencia directa con las plataformas que ahora pretende modernizar. La compañía suministró a Grecia y Chipre más de 10.000 Mercedes 290GD y Mercedes 240, además de más de 12.000 camiones Steyr.

Su actividad también incluye vehículos blindados como el Leopard y el Leonidas, lo que, según la empresa, le proporciona un conocimiento acumulado durante décadas sobre el diseño y las necesidades operativas de estas plataformas.

La solución se fabrica íntegramente en Grecia, con tecnología, ingeniería y personal especializado nacionales. ELVO pretende utilizar esta capacidad para impulsar un polo de tecnología de defensa en Tesalónica y desarrollar soluciones de modernización para Grecia y otros mercados europeos.

El planteamiento responde a una tendencia cada vez más extendida en la modernización militar: actualizar progresivamente las plataformas existentes para adaptarlas a nuevas amenazas y tecnologías, en lugar de sustituir flotas completas.