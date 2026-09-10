El Cuerpo de Marines de EEUU adquiere a Rheinmetall 12 vehículos anfibios no tripulados por seis millones de euros

Este contrato refuerza la estrategia de autonomía terrestre de EEUU y contribuirá al desarrollo de un centro de excelencia en Maine.

Los vehículos incorporan la arquitectura de autonomía PATH y el 'Marine Kit', permitiendo operaciones anfibias prolongadas en zonas litorales.

La adquisición incluye cinco kits anfibios, equipos de apoyo y un programa integral de ingeniería, formación y pruebas.

El Cuerpo de Marines de EEUU ha comprado 12 vehículos anfibios no tripulados 'Mission Master SP' a American Rheinmetall por 6,26 millones de euros.

El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos ha adquirido vehículos anfibios no tripulados a American Rheinmetall, la filial estadounidense del gigante alemán de la defensa. Esta operación, valorada en 7,28 millones de dólares (6,26 millones de euros), incluye también kits y equipos de apoyo especializado.

Dentro del marco de este proyecto se incluye el suministro de 12 unidades del A-UGV 'Mission Master SP' junto con cinco kits anfibios, que representan la variante técnica más avanzada desarrollada por Rheinmetall hasta la fecha.

Esta flota tendrá un papel determinante en los procesos continuos de experimentación, evaluación operativa y fortalecimiento de capacidades, en un momento en que el Cuerpo de Marines busca dinamizar sus iniciativas relacionadas con la movilidad expedicionaria y la logística autónoma, según ha detallado la compañía este jueves a través de un comunicado.

Matt Warnick, director ejecutivo de American Rheinmetall, ha subrayado la trascendencia de esta adjudicación como un hito clave dentro de una relación de cooperación que supera los cuatro años de trabajo conjunto. A lo largo de dicho período, ambas entidades han colaborado en el perfeccionamiento y la maduración de plataformas autónomas terrestres.

"El 'Mission Master SP' recoge toda la experiencia adquirida y pone de manifiesto el compromiso de Rheinmetall con el suministro de sistemas autónomos de vanguardia, fiables y listos para la misión", ha asegurado Warnick.

En el plano técnico, los vehículos adquiridos por los Marines incorporan la arquitectura de autonomía PATH de Rheinmetall, una integración modular de carga útil y una caracterización optimizada. La gran novedad radica en la inclusión del denominado 'Marine Kit', una actualización diseñada para garantizar la ejecución de operaciones anfibias prolongadas en zonas litorales.

Esta combinación tecnológica es la respuesta directa a un proceso evolutivo fundamentado en pruebas de desarrollo, ensayos con fuego real y valoraciones operativas proporcionadas por los propios usuarios.

Además del suministro de hardware, la adjudicación contempla un programa integral de ingeniería, gestión, coordinación logística, elaboración de documentación técnica, instrucción de operadores y pruebas de aceptación.

American Rheinmetall liderará la gestión de estos servicios en suelo estadounidense, contando con el respaldo productivo y técnico de Rheinmetall Canadá en calidad de fabricante de equipos originales.

Este contrato se encuadra en una estrategia más amplia orientada a consolidar las capacidades autónomas terrestres en Estados Unidos y facilitar la transferencia de conocimientos. Asimismo, sirve de impulso para el desarrollo de la sede de American Rheinmetall en el estado de Maine, que la empresa pretende convertir en el Centro de Excelencia de Autonomía Terrestre Avanzada (ALACOE).

Aunque la adjudicación no exige un dimensionamiento inmediato de las infraestructuras existentes, sienta las bases para la futura fabricación nacional, la creación de puestos de trabajo cualificados y el sostenimiento del sistema PATH durante todo su ciclo de vida.

Finalmente, la integración del Mission Master SP potenciará la capacidad del Cuerpo de Marines para llevar a cabo operaciones distribuidas y logística autónoma, reduciendo notablemente el riesgo para las tropas en misiones de bases avanzadas expedicionarias.