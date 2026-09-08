El Ejército de EEUU adquiere el sistema de mortero español Alakran de NTGS por 13 millones de dólares

El sistema Alakran puede emplear munición de 80 mm y 120 mm, y su diseño permite abandonar la posición tras el disparo en solo 30 segundos, aumentando la seguridad de la tripulación.

Este es el segundo contrato en EEUU para el sistema Scorpion, tras una compra previa del Cuerpo de Marines para pruebas y evaluación.

El Alakran destaca por su tecnología de control de tiro digital, alta movilidad, despliegue rápido y capacidad de ataque de precisión en operaciones distribuidas.

El Ejército de EEUU ha adquirido el sistema de mortero móvil Alakran, desarrollado por la empresa española NTGS, por 12,9 millones de dólares.

El Army de Estados Unidos ha anunciado la compra del sistema de mortero móvil ligero Scorpion, desarrollado y fabricado por la compañía madrileña NTGS bajo la denominación Alakran, por 12,9 millones de dólares.

El contrato, articulado a través del Consorcio de Tecnología de Artillería del Departamento de Defensa estadounidense, recoge también la integración con las tecnologías de control de tiro digital y con los cañones de mortero M253; ambos ya en servicio dentro del Escuadrón de Infantería de Vehículos Utilitarios (ISV-U).

El Scorpion (o Alakran) está "diseñado para mejorar las capacidades de fuego indirecto en operaciones expedicionarias", explican desde el US Army.

Además, "ofrece una plataforma de mortero altamente móvil y con tecnología digital, capaz de un despliegue rápido, puntería autónoma y ataque de precisión en apoyo de operaciones distribuidas".

Una de las claves a las que apuntan desde EEUU es la integración del Scorpion con una "arquitectura avanzada de control de tiro" que consigue acelerar "significativamente la cadena de eliminación desde el sensor hasta el tirador".

Esta característica "permite una adquisición de objetivos más rápida, un procesamiento digital de la misión de fuego y el ataque rápido a múltiples objetivos con una carga de trabajo reducida para la tripulación", lo que conlleva una "mayor capacidad de supervivencia".

Se trata del segundo contrato que consigue el Scorpion en Estados Unidos. El primero de ellos se rubricó el pasado mes de febrero por parte del Cuerpo de Marines con el objetivo de prueba y evaluación del sistema por 4,9 millones de euros.

James Knight, director de Global Military Products, la compañía intermediaria que ejecutará la venta en EEUU, ha declarado que las "capacidades mejoradas que ofrece el sistema de mortero móvil Scorpion apoyan directamente la iniciativa de Transformación del Ejército".

También su transición hacia "formaciones de combate más pequeñas, ágiles y altamente letales, preparadas para hacer frente a las amenazas emergentes en entornos operativos complejos".

Soldado estadounidense junto al Scorpion (Alakran) Hunter Carpenter US Army

La decisión de compra por parte del Departamento de Defensa y el Army lleva fraguándose dos años, en los que la compañía española y su intermediaria han estado colaborando estrechamente con las partes interesadas y los soldados.

Todo este tiempo les ha servido para "evaluar, perfeccionar y optimizar continuamente la plataforma Scorpion basándonos en el feedback" que proporcionaban los militares.

La adjudicación de este contrato, prosigue Knight, "refleja el éxito de dicha colaboración y nuestro compromiso de ofrecer una capacidad de mortero móvil totalmente integrada".

Pruebas del Ejército de Tierra

La adquisición de este sistema de mortero por parte del Ejército de Tierra lleva sobrevolando desde hace años el Ministerio de Defensa. El Alakran —ya en versión española— participa puntualmente en varios ejercicios al año como parte del programa Fuerza 35 que busca establecer las bases de la capacidad terrestre de las Fuerzas Armadas.

Hace solo unos meses, el pasado abril, una unidad de Alakran estuvo presente en la Campaña de Experimentación Táctica que el Ejército de Tierra realizó en el Campo de Maniobras 'Álvarez de Sotomayor' en Viator, Almería.

Si bien en esta última ocasión el Alakran se presentó integrado en un Flyer 72 HD, un vehículo de infantería ligero procedente de EEUU, en anteriores ediciones el mortero fue equipado a bordo de un VAMTAC S3 de la gallega Urovesa.

El sistema puede funcionar tanto con munición de 80 mm y 120 mm, aunque las pruebas de Tierra se han centrado en esta última versión.

Está diseñado para evitar el efecto del retroceso del disparo sobre el vehículo y es operativo para unidades desplegables de alta movilidad, según apuntaron desde el Ejército de Tierra.

"Una de las ventajas que ofrece el nuevo Alakran es la velocidad para asentar el mortero,para entrar en posición y replegar", explicó el capitán Celma, que estuvo de jefe de la Sección de Morteros durante la experimentación de 2019.

Otro de los puntos positivos a los que se refirió el Ejército de Tierra en aquel momento fue en que el sistema permite abandonar el asentamiento tras el disparo en unos 30 segundos. También que se puede hacer fuego a distancia, lo que "garantiza aún más la seguridad".

El primer demostrador tecnológico se presentó en el Centro de Adiestramiento de 'San Gregorio', Zaragoza, a finales de 2018.