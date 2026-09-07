El Ejército del Aire externalizará la inspección de las ayudas a la navegación aérea por la baja disponibilidad de su avión

La Armada ya ha adjudicado el alquiler de un avión PC-24, que comenzará a operar en noviembre, tras la baja de dos aviones de su flota.

El Ministerio de Defensa trabaja en la adquisición de nuevas aeronaves, siendo el modelo Pilatus PC-24 el principal candidato para sustituir al actual Cessna Citation V.

El contrato para estos servicios tendrá un presupuesto de 847.000 euros y cubrirá las necesidades desde este año hasta 2028.

El Ejército del Aire externalizará la inspección y calibración de las ayudas a la navegación aérea debido a los frecuentes problemas técnicos de su único avión disponible.

Los problemas técnicos recurrentes del único avión en servicio del Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF) del Ejército del Aire y del Espacio ha conducido a la necesidad de externalizar el servicio de validación y calibración de las radioayudas.

El CECAF es la unidad encargada de la inspección en vuelo de las ayudas a la navegación (como VORTAC, TACAN o ICLS) que dan servicio a las bases aéreas del Ejército del Aire, las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y a los buques de la Armada.

El pliego publicado en la plataforma de contratación del Estado indica un presupuesto de 847.000 euros (IVA incluido) para proporcionar este servicio desde este mismo año y hasta el 2028.

La aeronave TR 20.03, una Cessna Citation V, del 403 Escuadrón es la encargada de realizar las inspecciones en vuelo de estas radioayudas y "se encuentra a menudo inoperativa por mantenimiento", explican desde el Mando de Apoyo Logístico (MALOG) del Ejército del Aire.

Estos periodos de inactividad "implican que determinadas radioayudas esenciales para las operaciones de navegación y aproximación de aeronaves militares queden fuera de servicio".

Asimismo, desde el MALOG señalan que la falta de disponibilidad de la aeronave en determinados periodos ha generado la necesidad de disponer de un marco contractual estable que permita atender "de manera ágil y planificada las necesidades" tanto de inspección como de calibración de estas radioayudas.

El contrato recién publicado permitirá, por tanto, cubrir las necesidades de las comprobaciones en vuelo de las mencionadas radioayudas, dando apoyo al Cessna Citation V del propio Centro Cartográfico y Fotográfico y a las necesidades operativas de la unidad.

PC-24, posible sustituto

La avanzada edad del Citation V y del resto de aeronaves de transporte VIP adscritas tanto al Ejército del Aire como a la Armada ha conducido al Ministerio de Defensa a trabajar en la adquisición de una nueva flota.

Por el momento, el modelo preferido por Castellana 109 es el Pilatus PC-24, una aeronave que también ha comprado Ministerio del Interior para la Policía Nacional, y que realizaría los trabajos de calibración e inspección de las radioayudas.

Mientras desde Defensa trabajan en esta licitación, la Armada adjudicó a la propia Pilatus el alquiler de un avión PC-24 el pasado mes de junio.

El alquiler se extenderá durante 30 meses, siendo de 36 meses el plazo total de duración del acuerdo a contar desde la formalización del mismo, tal como se señala en la documentación disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La FLOAN comenzará a operar el PC-24 el próximo noviembre, mes en el que iniciará la cobertura del seguro de acuerdo al pliego para la contratación de la póliza, la cual se extenderá por 12 meses con opción de prórroga por otros 12.

La Cuarta Escuadrilla espera la llegada de esta aeronave como agua de mayo. A finales del año pasado, sus capacidades se vieron recortadas drásticamente tras darse de baja dos de los cuatro aviones que conformaban su flota: un Cessna 550 Citation II y un Cessna 650 Citation VII.