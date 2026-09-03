El Ministerio de Defensa no pone objeción a desclasificar los informes del CNI sobre la crisis de Ceuta

La publicación abarcaría todos los informes del CNI, fuerzas de seguridad y Frontex entre el 1 de julio y el 1 de agosto.

El Ministerio de Defensa no pone problemas a la desclasificación de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de personas en Ceuta de finales de julio. Una postura que mantienen aunque la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha desmarcado de la reacción del resto de la bancada -al no aplaudir- cuando el presidente del Gobierno ha anunciado que hará públicos todos los informes sobre la gestión de la crisis.



Fuentes del departamento que dirige Robles han señalado no obstante que hay que ser prudentes porque en dichos documentos puede haber información procedente de servicios de inteligencia extranjeros que tienen una proyección más internacional.



Pese a ello han insistido en que no hay inconveniente a una desclasificación de los documentos del CNI y han recordado que puede haber otros de carácter más interno de la Policía y la Guardia Civil que seguramente son, insisten, buenísimos.

El anuncio de la publicación de los informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el CNI y Frontex que remitieron a las autoridades políticas lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia ante el Congreso para informar de la situación en la ciudad autónoma.



Un anuncio al que siguieron los aplausos de varios ministros presentes en el hemiciclo, entre ellos el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero no de la responsable de la cartera de Defensa, Margarita Robles.



Sobre este aspecto fuentes cercanas a la ministra de Defensa han insistido en que Robles considera un "lujo" estar en este Gobierno y entre militares que la aplauden y respetan, por lo que no puede pedir más.

Próximo Consejo de Ministros

El Gobierno se plantea desclasificar el próximo martes en el Consejo de Ministros los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativos a la entrada irregular de 72.000 inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Está dispuesto a desclasificar estos informes y todo lo relativo a estas entradas para evidenciar que en ningún momento se alertó de la dimensión de la crisis, según apuntaron este jueves fuentes gubernamentales

Fuentes de Moncloa matizaron que se trata de "todos" los informes comprendidos entre el 1 de julio y el 1 de agosto para que "no quede ninguna duda" sobre la acción del Gobierno respecto a esta crisis. "Tenemos la máxima disposición", agregaron, y explicaron que en estos momentos están a la espera de determinar la protección jurídica que tiene cada uno de estos documentos.