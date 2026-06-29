Así construye Airbus en Sevilla el nuevo avión cazasubmarinos de España: "Es la versión más completa y compleja del C295"

España será el segundo mayor operador mundial del C295, con 47 unidades, solo superado por India, y disfrutará de ventajas logísticas y de entrenamiento al unificar la flota.

Los nuevos C295 incorporan tecnología digital avanzada, sensores activos y pasivos, y capacidad para lanzar torpedos y sonoboyas, mejorando la interoperabilidad con helicópteros y buques.

El Ejército del Aire recibirá ocho C295 de vigilancia marítima (MSA) y ocho de patrulla marítima (MPA), estos últimos diseñados para detectar y combatir submarinos.

Airbus en Sevilla construye 34 aviones C295 para España, incluyendo versiones de vigilancia marítima y transporte, por valor de 3.030 millones de euros.

La planta de Airbus en Sevilla trabaja a toda marcha para cumplir con los contratos por 34 aviones C295 suscritos con el Ministerio de Defensa, por 3.030 millones de euros. Los esfuerzos se han visto recompensados el pasado miércoles, con la entrega de la primera de las ocho aeronaves en versión de vigilancia marítima (MSA) que recibirá el Ejército del Aire y del Espacio en los próximos años.

Esta unidad -al igual que las otras dos que el gigante aeroespacial prevé suministrar antes de que finalice el año- se destinará a la base aérea de Gando, en Gran Canaria, para iniciar el reemplazo paulatino de los sistemas CN-235, ya en el fin de su vida útil.

Este 2026, Airbus también tiene previsto entregar dos de los 18 aparatos en modalidad de transporte solicitados, a finales del año pasado, por el departamento que lidera la ministra Margarita Robles.

Habrá que esperar un poco más para que suceda lo mismo con el primer C295 de patrulla marítima (MPA), modelo del que la fuerza aérea española incorporará un total de ocho aviones. Se trata de la versión más exigente en cuanto a su desarrollo dada la misión para la cual está concebida: detectar y combatir submarinos.

"Es el C295 más completo y complejo que se puede construir con la tecnología actual", ha asegurado a EL ESPAÑOL Luis Marmolejo Vidal, responsable de la línea de montaje final (FAL), la línea de vuelo y el centro de entrega del C295.

La aeronave que recibirá dentro de dos años España es una versión renovada de los dos C295 con capacidad de guerra antisubmarina que opera la Armada de Chile, desde 2011. Los futuros aviones están diseñados teniendo en cuenta los requisitos específicos del Ejército del Aire.

En palabras de Fernando Ciria, responsable de Marketing del C295, lo que ha hecho la empresa "es refrescar los equipos que se utilizaron hace años, pasando de sistemas analógicos a otros completamente digitales, en lo que supone una mejora y un incremento de las capacidades".

El primer avión C295 de patrulla marítima de España en la línea de ensamblaje de la planta de Airbus en Sevilla Gastón Trelles

Los C295 cazasubmarinos de la fuerza aérea española estarán equipados con una combinación de sensores activos, como puede ser un radar, y pasivos, como una torreta electroóptica. A su vez, estará preparado para lanzar torpedos y sonoboyas.

"Hacer que todo eso se pueda poner junto en un avión, que cumpla con las expectativas operacionales del cliente, siempre es un reto tecnológico", asegura Ciria a este periódico.

"Además, ese tipo de misiones se hacen en colaboración con helicópteros y buques de la Armada, lo cual requiere una serie de equipos de comunicaciones que haga posible esa interoperabilidad y la distribución de información entre todas esas unidades", detalla.

La construcción del primer C295 de patrulla marítima avanza satisfactoriamente. A mediados de mayo, Airbus llevó a cabo el primer encendido de los sistemas del avión y dedicará todo 2027 a poner a prueba los diferentes elementos del aparato.

El primer avión C295 de patrulla marítima de España en la línea de ensamblaje de la planta de Airbus en Sevilla Gastón Trelles

"Esta versión del C295 tiene una serie de sensores adicionales que tenemos que ensayar por primera vez por separado y luego todo el sistema en conjunto", explica Ciria. "También es muy importante verificar la compatibilidad electromagnética y las interferencias métricas entre los diferentes equipos".

Asimismo, desde Airbus confían que esta nueva versión del avión incremente su cartera de clientes. "El C295 más capaz y moderno nos va a permitir seguir exportando y consiguiendo contratos en todo el mundo", augura Ciria.

España y el C295

No es de extrañar que la fuerza aérea española vaya a convertirse en el primer operador de la renovada versión de patrulla marítima del C295. España ya fue, en 2001, el cliente de lanzamiento de la aeronave, con la compra de 13 unidades. 25 años después, Airbus acumula 335 pedidos por este avión por parte de 43 operadores en 35 países distintos.

En este sentido, desde la empresa viven el nuevo encargo del Gobierno español como "una continuidad" con uno de sus mejores clientes. Cuando se complete la incorporación de los nuevos aparatos, redondeando esta década, España se habrá convertido en el segundo operador a nivel mundial del C295 por número de unidades (47), solo por detrás de India (56).

"De esta forma, vamos a renovar de una forma muy eficiente las diferentes flotas que ya operaban en el Ejército del Aire", sostiene Ciria. "Y además producir importantes beneficios de comunalidad porque el mismo modelo de avión se va a utilizar para hacer misiones diferentes".

Para la compañía aeroespacial esto supondrá una doble ventaja. "Por un lado, significa un mismo entrenamiento para las tripulaciones, que podrán pasar de un escuadrón a otro con apenas diferencias", asegura Ciria. "Y, al mismo tiempo, un sistema de mantenimiento y suministro logístico conjunto para todas estas flotas por parte de Airbus".