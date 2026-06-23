Netanyahu afirma que quiere para Israel la "independencia armamentística" de EEUU

Netanyahu anunció la creación de un "proyecto especial" para contrarrestar la amenaza de los drones, especialmente en el frente con Hezbolá.

Israel está inmerso en un programa de rearme que incluye la compra de aeronaves F-35 y F-15IA, con una inversión estimada de 100.000 millones de euros.

El primer ministro subrayó que Israel avanzará hacia la producción autónoma de armamento y reforzará su base industrial y tecnológica de defensa.

Netanyahu declaró que Israel busca lograr la independencia armamentística respecto a Estados Unidos, reduciendo su dependencia del apoyo militar estadounidense.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes que su Gobierno aspira a lograr la independencia armamentística respecto a Estados Unidos, en un giro estratégico que refuerza la apuesta por la autonomía militar israelí. Cada año, Israel recibe de Washington algo más de 3.800 millones de dólares en concepto de cooperación y sostenimiento económico militar.

Netanyahu expresó - a través de un comunicado- su intención de reducir la dependencia del apoyo militar estadounidense y desarrollar un sistema de defensa propio. “Agradezco enormemente el respaldo de nuestros amigos estadounidenses, pero debemos liberarnos de esa dependencia y construir nuestro propio sistema de armamento independiente”, declaró ante oficiales de la reserva del Ejército en el bloque de asentamientos de Gush Etzion, en la Cisjordania ocupada.

El mandatario reiteró en varias ocasiones este objetivo, subrayando que Israel avanzará hacia la producción autónoma de armamento. “Quiero la independencia armamentística”, insistió.

Estas declaraciones se alinean con las realizadas a mediados de mes por el ministro de Defensa, Israel Katz, quien defendió la necesidad de que el país mantenga la capacidad de actuar de forma independiente frente a Irán.

El posicionamiento del Ejecutivo israelí se produce en un contexto marcado por las negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán para alcanzar un acuerdo de paz en la región, en el marco de un memorando de entendimiento que, según diversas fuentes, no incluye a Israel.

Paralelamente, el Ejército israelí mantiene su ofensiva en el sur de Líbano, donde este martes se cumple el tercer día de tregua con el grupo chií Hizbulá, en un alto el fuego condicionado también por el citado memorando.

En ese contexto, Netanyahu insistió en la necesidad de reforzar la base industrial y tecnológica de defensa del país. “Necesitamos nuestro propio sistema de armamento independiente", aseguró.

Y concluyó afirmando que "Produciremos nuestro propio armamento para liberarnos de la dependencia, aumentar nuestro poder, incorporar cada vez más tecnología y formar a nuevas generaciones de comandantes”.

Programa de rearme

Actualmente, Israel se encuentra inmerso en un importante programa de rearme tras la finalización de la guerra contra Palestina en Gaza y en plena tensión con Irán —que no termina de resolverse— y contra Hezbolá en el sur del Líbano.

Uno de sus últimos anuncios pasa por la compra de aeronaves F-35 de Lockheed Martin y F-15IA de Boeing, como parte de un programa más amplio que se estima alcanzará los 100.000 millones de euros.

El acuerdo tiene el objetivo de "fortalecer la preparación ante una década exigente para la seguridad de Israel", tal y como informó el Comité Ministerial de Adquisiciones.

Más allá de las aeronaves, Netanyahu afirmó que gran parte de los 100.000 millones se destinará a la producción de municiones dentro de Israel.

Asimismo, apuntó a que están trabajando por la "independencia" armamentística, para así no requerir del apoyo o la colaboración de "países extranjeros" en los próximos años. Unas declaraciones que van en la misma línea que las más recientes realizadas a la CBS.

Netanyahu también se refirió a la creación de un "proyecto especial" para contrarrestar la "amenaza de los drones", un vector de ataque que está generando importantes problemas a las FDI en el frente que mantiene con Hezbolá.