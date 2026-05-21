Israel presenta Diamond, una apuesta híbrida para la guerra naval que amplía el poder de las fragatas modernas

La solución ofrece despliegues rápidos, reducción de costes y una respuesta adaptativa ante amenazas emergentes, sin necesidad de construir nuevos buques.

El sistema incluye municiones merodeadoras Harop, Harpy y Mini-Harpy, misiles Blue Spear y LORA, e interceptores BARAK MX para defensa aérea multinivel.

Diamond permite el control remoto de sistemas desde la fragata nodriza y amplía la flexibilidad operativa mediante pequeños buques configurables y módulos de misión intercambiables en pocas horas.

Israel Aerospace Industries ha presentado Diamond, un sistema híbrido modular que refuerza la guerra naval integrando capacidades ofensivas y defensivas en plataformas auxiliares coordinadas con una fragata principal.

Israel Aerospace Industries (IAI) ha presentado Diamond, una solución híbrida avanzada para la guerra naval diseñada para reforzar las capacidades de las armadas modernas mediante un enfoque modular y distribuido de las operaciones marítimas, que la compañía define como "un cambio de paradigma en la guerra naval".

El sistema apuesta por la descentralización del poder naval al integrar capacidades ofensivas y defensivas en pequeñas plataformas auxiliares que operan en coordinación con una fragata principal. Estas unidades, equipadas con módulos de misión, actúan como extensiones del buque nodriza, que mantiene el control remoto de sus sistemas como si estuvieran embarcados directamente a bordo.

Diamond garantiza la plena integración con los sistemas de radar y control de tiro de la plataforma principal, al tiempo que amplía de forma efectiva su huella operativa y el espacio disponible en cubierta, reforzando así la flexibilidad y supervivencia en escenarios de alta intensidad.

https://www.youtube.com/watch?v=9rzldkekfLY Diamond, la apuesta híbrida de Israel para modernizar sus fragatas

El concepto se basa en pequeños buques modulares configurables en función de la misión, lo que facilita el despliegue rápido y la adaptación inmediata a amenazas en constante evolución.

Asimismo, los sistemas, integrados en contenedores estándar -como puede verse en el vídeo distribuido por la compañía-, pueden instalarse, sustituirse o reconfigurarse en cuestión de horas.

Otras capacidades

Asimismo, incorpora un amplio abanico de capacidades bajo un enfoque plug-and-play que facilita la rápida incorporación y sustitución de sistemas en función de la misión.

Entre ellas destacan las municiones merodeadoras Harop, Harpy y Mini-Harpy, diseñadas para la supresión de defensas enemigas y ataques de precisión; los misiles de crucero antibuque Blue Spear; y los misiles balísticos LORA, capaces de alcanzar objetivos estratégicos a larga distancia.

A este conjunto se suma la familia de interceptores BARAK MX, que proporciona defensa aérea multinivel frente a amenazas como aeronaves, misiles de crucero y proyectiles balísticos, así como avanzadas capacidades antidron orientadas a contrarrestar enjambres y sistemas no tripulados de diverso tipo.

Esta arquitectura modular permite configurar rápidamente el paquete de capacidades, optimizando la respuesta operativa y adaptándose a escenarios de alta intensidad y amenazas en constante evolución.

Diamond permite ampliar las capacidades de combate, supervivencia y autonomía.

Los buques de apoyo incrementan significativamente el volumen de interceptores y armamento de precisión disponible, ampliando al mismo tiempo el alcance operativo de las fragatas. Equipados para defensa aérea de largo alcance y ataques de precisión contra objetivos navales y terrestres, permiten ejecutar operaciones ofensivas y defensivas simultáneamente y adaptarse con rapidez a los requisitos de cada misión.

Además, según la compañía, la solución se presenta como un sistema integrado listo para su uso, que evita la necesidad de construir nuevos buques o afrontar largos procesos de integración. Esto se traduce en despliegues más rápidos, reducción de costes y mayor capacidad de adaptación ante amenazas emergentes.

Boaz Levy, presidente de IAI, destacó que la compañía "da un paso adelante en la defensa marítima con Diamond", una solución que combina arquitectura modular y mayor potencia de fuego.

Cambio de paradigma

Según Levy, este sistema supone "un cambio de paradigma en la guerra naval", al permitir a las armadas responder en tiempo real a amenazas en evolución con mayor flexibilidad y eficacia operativa.

En la misma línea, Guy Barlev, vicepresidente ejecutivo y director general del Grupo Espacial y de Misiles de IAI, subrayó que el combate naval "evoluciona desde plataformas individuales hacia estructuras de fuerza en red y adaptativas".

En este contexto, explicó que Diamond permite ampliar las capacidades de combate, supervivencia y autonomía de misión sin recurrir a costosos programas de expansión de flotas, transformando la proyección de poder y la defensa de activos estratégicos en entornos complejos.