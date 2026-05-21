Airbus aspira a que el A330 MRTT sea "el precursor de muchos contratos" con Italia: "Sería un cambio de paradigma"

El A330 MRTT domina el mercado internacional con un 90% de cuota fuera de EE. UU., y Airbus espera firmar contratos para hasta 55 aviones más en los próximos 10 a 15 años.

Airbus planea aumentar su capacidad productiva, abriendo un nuevo centro de conversión en Sevilla para finales de 2027, sumando hasta siete aviones entregados al año.

El contrato, valorado en cerca de 1.400 millones de euros, contempla la adquisición de seis aeronaves A330 MRTT.

La Aeronautica Militare de Italia ha elegido el A330 MRTT de Airbus como su nuevo avión de reabastecimiento, dejando de lado al KC-46 de Boeing.

Airbus ha ganado finalmente la partida a Boeing en Italia. La Aeronautica Militare, la fuerza aérea del país transalpino, se ha decantado por el A330 MRTT como su nuevo avión de reabastecimiento en vuelo por sobre el KC-46 Pegasus del fabricante estadounidense.

Así se desprende de un contrato, formalizado el pasado 16 de abril, publicado en la plataforma europea de licitaciones públicas TED, que apunta a la adquisición de seis aeronaves por cerca de 1.400 millones de euros.

Sin embargo, por el momento, el Gobierno italiano no ha realizado comunicación alguna sobre la materialización de este acuerdo. Desde Airbus, ante la consulta de este periódico, tampoco han querido confirmar la transacción aunque han subrayado la importancia de que la misma pudiera llevarse a cabo.

"Italia es uno de los pocos clientes a nivel mundial que es fiel a Boeing y podríamos romper esa fidelidad con el MRTT y que este avión pueda ser el precursor de muchos más contratos de Airbus en el país", ha afirmado a EL ESPAÑOL María Ángeles Martí Martínez, responsable de Programas de Aviones de Transporte, Misión y Repostaje en Vuelo de Airbus Defence and Space.

La incorporación de Italia a la cartera de clientes del MRTT consolida la hegemonía del tanquero de Airbus en el continente europeo. En la actualidad, Roma opera cuatro KC-767, fabricadas también por Boeing, que ya superan ampliamente las 30.000 horas de vuelo.

"Es una gran responsabilidad si se materializa este contrato, pues esperamos un cambio de paradigma para nuestros productos dentro de Italia", ha subrayado Martí.

En 2022, Italia había cerrado un acuerdo con la compañía estadounidense para la compra de cuatro KC-46 por 1.200 millones de euros; sin embargo, dos años más tarde el Gobierno de Giorgia Meloni canceló el acuerdo alegando "necesidades modificadas e imprevistas".

A330 MRTT de la OTAN durante un desfile aéreo Airbus D&S

Lo cierto es que en los últimos años el desarrollo del KC-46 ha acumulado serios problemas técnicos y fallas recurrentes, los cuales podrían haber decantado la balanza a favor de MRTT. El avión de Airbus, a diferencia de su competidor, es un éxito no sólo a nivel comercial sino también operativo.

La aeronave europea tiene copado el mercado internacional, con una cuota del segmento que alcanza el 90% fuera de Estados Unidos. Así, Airbus acapara 91 pedidos procedentes de 19 países y ya ha entregado 72 A330 MRTT.

Mayor capacidad productiva

Asimismo, Martí ha destacado que la compañía espera contratos por "hasta 55 aviones" en los próximos 10 a 15 años. Por esta razón, Airbus está decidida a ampliar su capacidad de transformar aeronaves A330 a la versión MRTT.

"Cuando hemos hecho la comparativa entre la capacidad industrial que tenemos hoy y lo que pensamos que podemos firmar en los próximos años hemos tomado la decisión de aumentar nuestras capacidades productivas", ha explicado la empresaria.

Precisamente, este miércoles el gigante aeroespacial ha informado que abrirá un nuevo centro de conversión en su planta de Sevilla, el cual estará operativo a finales de 2027, que se sumará al que ya posee en Getafe (Madrid).

En este sentido, Martí ha recordado que, actualmente, la cadencia de producción de la planta madrileña es de cuatro a cinco aeronaves por año. De esta manera, sumando los dos aviones que se espera añada el futuro centro andaluz, la compañía será capaz de entregar hasta siete aeronaves de forma anual.

Centro de conversión del A330 MRTT en Getafe. Airbus.

"También estamos haciendo mejoras en el diseño del producto para estandarizar y aliviar ciertos cuellos de botella que nos permitan aumentar la cadencia", ha aseverado la responsable de Airbus.

Para alcanzar este objetivo, Martí ha reconocido que será preciso llevar a cabo un proceso de capacitación del personal de la planta sevillana, a la cual prevén también incorporar a cerca de 200 operarios.

No obstante, Martí ha señalado que Sevilla ya posee las capacidades tecnológicas necesarias para producir el MRTT: "Allí tenemos las líneas de montaje final del C295 y del A400M, que son aviones complejos".

Por tanto, ha afirmado, "la curva de aprendizaje será relativamente sencilla, porque ya partimos de personal altamente cualificado".

Además, Martí ha explicado que la elección de Sevilla responde a que sus instalaciones podían ser optimizadas para este propósito prescindiendo de la construcción de nuevos hangares o medios industriales, que sí hubiesen sido requeridos en Getafe.

Entre los planes de Airbus figuran también incluir un centro de mantenimiento de este tipo de aviones cisterna en la planta de la capital andaluza. "De este modo, podremos tener prácticamente toda la cadena de valor representada en este centro de producción", ha destacado Martí.