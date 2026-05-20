La Armada opera con éxito los drones Flexrotor y Alpha 900 desde un H135 empleando el sistema 'HTeaming' de Airbus

La integración de los sistemas permitió al BAM Rayo acceder a información táctica más allá del alcance de sus sensores, mejorando la toma de decisiones estratégicas en operaciones marítimas.

El simulacro incluyó la persecución de una lancha rápida, donde los drones rastrearon y transmitieron información en tiempo real a las plataformas tripuladas y al barco.

La solución HTeaming de Airbus permitió la cooperación fluida entre el buque BAM Rayo, el helicóptero y los drones, facilitando el intercambio inmediato de imágenes y datos.

La Armada y Airbus Helicopters lograron integrar con éxito el control de drones Flexrotor y Alpha 900 desde un helicóptero H135 en un ejercicio cerca de Rota.

La Armada y Airbus Helicopters han conseguido un hito crucial de cara a la interoperabilidad en el ámbito militar naval tras llevar a cabo con éxito, en las proximidades de Rota (Cádiz), un ensayo de vuelo táctico con el que prometen redefinir las operaciones marítimas modernas.

El ejercicio logró integrar el buque de acción marítima (BAM) Rayo, un helicóptero H135 y dos sistemas aéreos no tripulados: el Flexrotor, desarrollado por Airbus, y el Alpha 900, de la empresa española Alpha Unmanned Systems.

El éxito de esta hazaña radica en la solución HTeaming de Airbus, una tecnología diseñada para facilitar la cooperación fluida entre plataformas tripuladas y no tripuladas.

El principal logro de este adiestramiento ha sido la validación del control en tiempo real de los drones y el intercambio inmediato de imágenes de alta calidad entre los sistemas no tripulados, el helicóptero y el buque de la Armada. Este avance establece un enlace operativo multidominio indispensable en los escenarios de conflicto actuales.

Al unificar estos vectores, el buque de acción marítima adquiere la capacidad de acceder a información crítica procedente de zonas geográficas situadas mucho más allá del alcance de sus propios radares y sensores orgánicos, recibiendo los datos directamente en el puesto de combate para agilizar la toma de decisiones estratégicas.

BAM Rayo junto a un CN-235 Armada Española

"Es la primera vez que logramos conectar esta serie de vehículos con el buque y ver en el sistema de la embarcación la información que venía tanto del helicóptero como de los drones. Ese es el objetivo final de la Armada, complementar todo ese sistema", ha señalado a EL ESPAÑOL Fernando Lombo, director de Airbus Helicopters España.

Durante las pruebas, ambas plataformas no tripuladas demostraron su versatilidad al realizar maniobras de despegue y toma desde la cubierta del BAM Rayo mientras este se encontraba en pleno movimiento.

Desde el aire, un piloto a bordo del helicóptero H135 asumió el control de los drones utilizando la tableta HTeaming de Airbus. Este dispositivo demostró una valiosa naturaleza agnóstica al integrarse a la perfección con el Alpha 900, evidenciando que el sistema es capaz de gestionar tecnologías de diversos proveedores de manera eficiente.

"Estamos hablando de varias industrias, ha estado Alfa y también Navantia, que ha hecho la conexión con el BAM. Conseguimos que todo este ecosistema se integre junto con el sistema HTeaming para demostrar que, cada vez más, los drones acompañan las misiones con helicópteros y con buques", ha insistido Lombo.

Simulacro de persecución

El escenario táctico elegido para la demostración consistió en el simulacro de una persecución de una lancha rápida en el marco de una operación marítima ISTAR, centrada en labores de Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento.

En este contexto, el Flexrotor y el Alpha 900 rastrearon con precisión al objetivo y transmitieron imágenes en directo tanto a la aeronave tripulada como al navío.

Para que este flujo masivo de información resultara verdaderamente útil, los datos capturados por los drones se procesaron inicialmente a través del Helicopter Integrated Tactical System, una avanzada consola táctica desarrollada por Airbus instalada en el helicóptero que sirvió como enlace puente con el barco.

Posteriormente, toda la información se integró en el NAIAD, el Sistema Naval Avanzado e Integrado de Defensa para Vehículos Autónomos desarrollado por Navantia.

Esta potente herramienta de integración táctica garantiza el mando, control e interoperabilidad de sistemas aéreos, de superficie y submarinos dentro del SCOMBA, el sistema de gestión de combate de la Armada, también diseñado por la empresa naval española.

Gracias a esta compatibilidad tecnológica, la tripulación del H135 pudo guiar con éxito los drones mediante la solución HTeaming.