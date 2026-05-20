Airbus no da por muerto al FCAS pero recuerda que el proyecto "es más que un avión"

Airbus reafirma la necesidad de una nueva plataforma de combate europea que sustituya al Eurofighter en las próximas décadas.

El futuro del FCAS depende de la decisión de los gobiernos de Alemania, Francia y España, quienes financian el proyecto.

El CEO de Airbus, Guillaume Faury, reconoce dificultades con Dassault en el desarrollo del avión, pero destaca la importancia de la "Nube de Combate", liderada por España.

Airbus insiste en que el proyecto FCAS es más que un simple avión de combate, abarcando siete pilares tecnológicos.

Desde Airbus se resisten todavía a dar por muerto el proyecto del futuro avión de combate europeo (FCAS) y recuerdan que el mismo va mucho más allá del desarrollo de una aeronave.

Así lo ha subrayado el CEO de la compañía aeroespacial, Guillaume Faury, durante la inauguración del Defence Summit 2026, el evento que la empresa lleva a cabo en Ingolstadt, Alemania, para dar a conocer sus últimos productos y sistemas militares.

"Creemos firmemente en la necesidad del sistema aéreo de combate europeo del futuro. No obstante, se trata de algo más que un avión, que es, precisamente, donde hoy en día estamos teniendo dificultades con nuestro socio", ha afirmado Faury en referencia a los desencuentros con la compañía francesa Dassault.

El empresario ha recordado que el proyecto del FCAS está compuesto por siete pilares y que la plataforma de combate es tan sólo uno de ellos. En este sentido, Faury ha destacado la importancia de la "Nube de Combate", pilar que lidera España de la mano de Indra.

"Nos referimos al entorno interconectado en el que deseamos que se desarrolle este proyecto. Un entorno en el que drones, helicópteros y aviones colaboren entre sí. Este es un aspecto en el que estamos plenamente enfocados y cuyo desarrollo, en cualquier caso, debemos proseguir", ha insistido el líder de Airbus.

En cuanto al avión de combate, "que constituye el núcleo de las dificultades actuales", Faury ha asegurado que "existen diversas vías para avanzar", pero que la decisión final deberá ser tomada por los gobiernos de los países que participan en el proyecto: Alemania, Francia y España. "Al fin y al cabo, son ellos quienes financian a la industria para el desarrollo de estos sistemas", ha remarcado.

Pese a todo, desde Airbus se han mostrado convencidos en "la necesidad" de que Europa cuente con una nueva plataforma de combate, que sustituya al Eurofighter en las próximas décadas.

"Soy optimista respecto al FCAS como sistema integral. En Airbus, seguimos colaborando y trabajando conjuntamente con diversos países. Si bien es cierto que afrontamos dificultades en uno de los pilares del proyecto que, cabe reconocer, no es precisamente el componente más sencillo de todos", ha señalado Faury.