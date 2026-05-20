Airbus abrirá un centro de conversión del A330 MRTT en Sevilla para atender la demanda global de aviones cisterna

Airbus invertirá en la mejora de las instalaciones de San Pablo, implementando tecnología avanzada y programas de formación de talento local especializado.

La elección de Sevilla responde a su experiencia en aviación militar, infraestructura avanzada y proximidad logística con la planta de Getafe, que actuará como coordinador estratégico.

El nuevo centro permitirá aumentar la conversión anual de aviones civiles a militares de cinco a siete unidades y realizará labores de mantenimiento y actualización.

Airbus abrirá en Sevilla un centro de conversión del A330 MRTT a finales de 2027 para atender la creciente demanda global de aviones cisterna.

La creciente demanda mundial de aviones cisterna ha llevado a Airbus a tomar la decisión de reforzar su operación en este campo, y hacerlo en Sevilla. En la capital andaluza, concretamente en las instalaciones de San Pablo, abrirá a finales de 2027 un centro de conversión del A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT).

Es un paso importante. El nuevo centro se unirá al que Airbus tiene en sus instalaciones de Getafe, Madrid, y supondrá un salto: permitirá incrementar de cinco a siete la conversión anual de aeronaves civiles a su versión militar.

Pero no sólo, porque también en Sevilla se llevarán a cabo labores de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO), así como la actualización de los modelos ya en servicio del A330 MRTT, un avión cisterna multirol con capacidad para llevar a cabo misiones de reabastecimiento en vuelo, transporte de tropas y carga, así como aeroevacuaciones médicas.

Desde hace meses se rumoreaba en San Pablo, donde se ensambla el A400M y de donde sale también el C295, que habría un refuerzo de la operativa del A330 MRTT, que cuenta actualmente con 91 pedidos procedentes de 19 países.

En ese escenario, los andaluces se veían con especiales posibilidades de ser los elegidos para ese impulso, dada su experiencia en la división militar de la compañía.

Lo viene a corroborar Francisco Javier Sánchez Segura, presidente de Airbus en España. “La elección de Sevilla no es casual, se trata de una decisión estratégica. La capital andaluza reúne todos los requisitos críticos para la conversión militar de un avión tan complejo como el A330”, ha dicho sobre este modelo, que tiene ya una cuota de 90% de mercado sin contar con EEUU.

En la capital andaluza se concentra el "conocimiento técnico avanzado con infraestructuras de primer nivel" como los modelos ya mencionados, y "un ecosistema industrial fruto de años de experiencia y una proximidad logística y operativa clave con Getafe”.

Mejoras en San Pablo

Para la puesta en marcha de este proyecto se llevarán a cabo mejoras en la infraestructura existente en San Pablo. Se buscará, apunta la compañía, "maximizar su capacidad operativa y dotarla de la tecnología necesaria para los procesos de conversión".

Ello exigirá una inversión por parte de Airbus que contempla la actualización de medios industriales en los hangares, la implementación de procesos avanzados y lo que describen desde la multinacional como "un ambicioso programa de formación de talento local de alta cualificación".

Instalaciones de Airbus en San Pablo. Airbus.

Mientras tanto, la planta de Airbus en Getafe actuará como coordinador estratégico, permitiendo que ambos centros trabajen de forma complementaria para satisfacer la alta demanda de A330 MRTT que experimenta el mercado actual "como consecuencia del incremento de la inversión en defensa a nivel mundial".

El anuncio de Airbus llega en la primera jornada completa del Aerospace & Defense Meetings-ADM, o sea, a secas ADM, como es popularmente conocido, ha disparado sus cifras para esta octava edición en Sevilla, que se celebra con la mayor participación registrada nunca, 315 empresas procedentes de 30 países en un momento de transformación del sector precisamente por el aumento de la inversión.