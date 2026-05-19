Suecia adjudica a Naval Group la construcción de cuatro fragatas por unos 3.900 millones de euros

Las fragatas FDI tienen capacidades antiaéreas, antisuperficie y antisubmarinas, e incorporan protección cibernética y opciones de evolución tecnológica.

Naval Group ganó frente a las propuestas conjuntas de Babcock y Saab, y la española Navantia. Las nuevas fragatas reforzarán la defensa marítima sueca, especialmente en el mar Báltico.

Las fragatas serán del modelo francés FDI, la mayor inversión militar sueca desde los años 80, y contarán con sistemas de armas desarrollados por Saab.

Suecia ha adjudicado a Naval Group la construcción de cuatro fragatas por unos 3.900 millones de euros, con la primera entrega prevista para 2030.

El Gobierno de Suecia anunció este martes la selección del grupo francés Naval Group para suministrar cuatro nuevas fragatas a su Armada, en un contrato valorado en aproximadamente 3.900 millones de euros, con la primera entrega prevista para 2030.

La adquisición del modelo de fragata de Defensa e Intervención (FDI) constituye la mayor inversión militar del país nórdico desde la década de 1980, según declaró el primer ministro, Ulf Kristersson, en rueda de prensa.

La decisión se enmarca en el acelerado refuerzo de las capacidades militares suecas tras la invasión rusa de Ucrania y la posterior adhesión de Suecia a la OTAN. Las nuevas unidades supondrán una ampliación significativa de las capacidades de defensa marítima del país.

El ministro de Defensa, Pål Jonson, subrayó que los buques integrarán sistemas de armas desarrollados en Suecia, incluidos los fabricados por Saab, con el objetivo de reforzar la autonomía tecnológica nacional.

Cada fragata tendrá un coste estimado cercano a los 980 millones de euros, dependiendo de la configuración final de los sistemas embarcados. Además, estarán diseñadas para una vida operativa de unos 40 años y se convertirán en los mayores buques de superficie de la Armada sueca.

Naval Group se impuso en el proceso de licitación a una oferta conjunta de la británica Babcock y Saab, así como a la propuesta presentada por la española Navantia.

Estas fragatas desempeñarán un papel clave en la defensa aérea y en la protección del mar Báltico. Actualmente, la Armada sueca cuenta con cinco corbetas clase Visby y mantiene en marcha un programa de modernización de su flota de submarinos.

El Ejecutivo sueco, uno de los principales aliados europeos de Ucrania, prevé alcanzar ya en 2030 el objetivo de la OTAN de destinar el 3,5% del PIB a defensa, adelantándose varios años al calendario de la Alianza.

Las fragatas FDI

Las fragatas de Defensa e Intervención (FDI) son una clase de fragatas francesas polivalentes diseñadas para operar tanto de forma autónoma como integradas en una fuerza naval, con capacidades antiaéreas, antisuperficie, antisubmarinas y de guerra asimétrica.

Suelen incorporar una arquitectura digital avanzada y protección nativa frente a amenazas cibernéticas, además de estar pensadas para evolucionar tecnológicamente con el tiempo.

En términos prácticos, son buques de combate de alta mar de unas 4.500 toneladas, 122 metros de eslora y 18 metros de manga, con velocidad de hasta 27 nudos.

Su armamento puede incluir misiles antiaéreos Aster 15 y Aster 30, misiles antibuque Exocet MM40 B3C, torpedos MU90, artillería, un helicóptero embarcado y un dron