El presente y el futuro del MRTT en Getafe: "España está viendo que es una capacidad necesaria y sería deseable ampliarla"

Airbus trabaja en la versión MRTT Plus, con Tailandia como cliente inicial y nuevas capacidades como reabastecimiento autónomo a drones, reforzando la posición tecnológica de la plataforma.

El MRTT destaca por su avanzada tecnología de reabastecimiento automático, mayor capacidad de combustible y versatilidad para transporte de pasajeros, carga o misiones medicalizadas.

España ya opera dos de los tres MRTT adquiridos y podría ampliar su flota debido a su alta utilidad y demanda, con Getafe como el único centro de conversión del modelo.

El avión A330 MRTT, desarrollado por Airbus en Getafe, es líder mundial en el segmento de aviones cisterna y ha demostrado ser clave para el Ejército del Aire español.

El del MRTT es uno de los programas más exitosos de la rama de defensa de Airbus. La aeronave se ha convertido en la referencia del segmento de los tankers en todo el mundo fruto de las novedades tecnológicas que incorpora y en la que España tiene un peso muy importante.

Tan importante, que fue en las instalaciones de la compañía en Getafe (Madrid) donde comenzó a desarrollarse el proyecto que, un tiempo después, cristalizaría en los A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) que hoy por hoy prestan servicio en algunas de las Fuerzas Aéreas más importantes del mundo.

"Este programa nace de la proactividad de un grupo de ingenieros que, en torno al año 2000, entienden que hay un nicho en el mercado ocupado solo por Boeing", ha explicado María Ángeles Martí, responsable del programa A330 MRTT, a EL ESPAÑOL.

Consiguieron una pequeña financiación por parte de la compañía y, en 2007, lograron la calificación de la pértiga —también conocida como boom— que permite conectar el avión cisterna con el receptor.

"En esa época Australia necesitaba más tanqueros y ganamos nuestro primer contrato", ha explicado Martí. Por lo que el impulso del programa en Getafe fue totalmente orgánico por parte de los trabajadores que crearon la idea desde cero.

"Ha sido un espíritu pionero llevado a cabo por un grupo de ingenieros españoles que nos lleva a tener uno de los programas de mayor éxito dentro de la rama de Defensa".

El Ministerio de Defensa español encargó a Airbus Defence and Space un total de 3 MRTT. Las dos primeras ya se encuentran en servicio en el Ejército del Aire y del Espacio, mientras que la tercera se entregará "antes del final de año".

María Ángeles Martí, responsable del programa A330 MRTT Cedida

"España está muy contenta con los aviones cisterna que ha recibido", ha indicado Martí, quien asegura les están dando un "uso altísimo".

El "cliente español está viendo que esta capacidad es necesaria y sería deseable" ampliarla.

El de Getafe es el único centro de conversión de la compañía que transforma a los A330 a MRTT. Las instalaciones, afirma Martí, "han tenido un ritmo nominal de cuatro aviones al año", pero estandarizando el diseño, "la capacidad podría llegar en torno a seis aviones al año".

"Como el mercado demanda mayor número de unidades, estamos viendo cómo ampliar la capacidad en otros centros, pero la idea sería que siguieran en España", apunta. "Es aquí donde tenemos la ingeniería concentrada y todo el ecosistema".

Liderazgo mundial

Fuera de EEUU, el MRTT cuenta con una cuota de mercado muy mayoritaria. "Esto es debido a que el producto que tenemos es el mejor del mercado", afirma Martí, y "el trabajo que se ha hecho es encomiable".

El tanker de Airbus se basa en el modelo comercial A330-200, un avión de largo radio con decenas de miles de horas de vuelo acumuladas en aerolíneas de todo el planeta.

El combustible se almacena en las alas del avión y alcanza las 111 toneladas, un 15% más que el KC-46 de Boeing, que se establece como la competencia directa de la plataforma europea. También permite una autonomía un 32% superior.

"Al tener el combustible en las alas, tiene el fuselaje completamente disponible" para todo tipo de aplicaciones. El avión, en su configuración para transporte de personal, puede llevar hasta 300 pasajeros.

Existe también una configuración VIP con menos densidad de asientos que permite mejores comodidades y se puede convertir en un avión medicalizado o llevar 37 toneladas de carga.

"Además, repostamos más rápido y somos los únicos a nivel mundial capaces de hacer repostaje con la pértiga en condiciones automáticas, tanto de día como de noche", ha explicado

Relacionado con esto, se sabe públicamente que Italia se encuentra buscando un nuevo tanker para su flota. El programa lleva vigente desde 2024 y podría resolverse pronto.

Polonia es otro de los países que ha anunciado abiertamente la necesidad de aviones cisterna. E incluso algunos rumores apuntan al propio Ejército del Aire español.

Hoy por hoy, la cartera de pedidos asciende a 86 aparatos en firme y 66 ya entregados, por lo que Airbus Defence and Space tiene pendientes de entregar un total de 20 aviones.

Futuro de la plataforma

Del MRTT convencional, Airbus Defence and Space se encuentra trabajando en la siguiente versión de la plataforma, denominada MRTT Plus.

"El desarrollo va avanzando según la planificación y demuestra que el riesgo del programa es contenido", indica María Ángeles Martí.

Tailandia será el cliente lanzador del modelo Plus y veremos la primera unidad de la versión volando en el tercer trimestre de 2029. "Vemos un cambio de tendencia hacia aviones nuevos con esta plataforma", explica, basados en el Airbus A330-800 Neo.

Airbus A330 MRTT Airbus Defence and Space

Una de las características más importantes de los aviones MRTT es la automatización de la operación de reabastecimiento en vuelo, una de las maniobras más complejas a las que se tiene que enfrentar cualquier tripulación.

Airbus cuenta actualmente con el estándar A3R (Automatic Air to Air Refuelling), activo para sistemas de reabastecimiento con pértiga desde el 2022. Y, mientras, ya se encuentran trabajando en el A4R (Autonomous Asset Air to Air Refuelling).

Este último estándar se ha probado sobre las instalaciones del INTA en El Arenosillo (Huelva) y han consistido en "tomar el control de un dron a distancia para repostarlo de manera automática".

Se trata de una aproximación tecnológica novedosa en la industria y muy por delante de los sistemas embarcados en sus competidores directos.

La aeronave es capaz de mantener una comunicación constante y tomar el control de la plataforma —dron en este caso, pero potencialmente podría ser un avión tripulado— de forma remota para realizar la operación completa de reabastecimiento. Eliminando de la ecuación cualquier potencial error humano durante la maniobra de aproximación.

En cuanto a la conectividad, Martí afirma que este año tienen una prueba de concepto con un cliente para utilizar el MRTT como nodo de comando y control.

También afirma que "la plataforma no está cerrada" y que la guerra electrónica es una de las capacidades que "se está barajando" para incorporarlo. Sin embargo, "la principal fortaleza del A330 es su capacidad como tanker".

"Para este tipo de capacidades de inteligencia, el mercado demanda un avión un poco más pequeño, por lo que la familia A320 se ajusta más por tamaño y versatilidad".