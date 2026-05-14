Navantia y Kongsberg Naval sellan un acuerdo marco para el mantenimiento de las fragatas F‑310 de la marina Noruega

El contrato refuerza la cooperación naval entre España y Noruega y consolida a Navantia como socio estratégico en el programa noruego.

El acuerdo incluye soporte, mantenimiento, modificaciones y modernización de los buques durante todo su ciclo de vida.

Navantia y Kongsberg Naval Services firman un acuerdo marco para el mantenimiento de las fragatas F-310 de la Marina Noruega.

Navantia y Kongsberg Naval Services (KNS) han firmado en Bergen un acuerdo marco estable y a largo plazo para la participación de la compañía española como socio industrial y técnico en el sostenimiento de las fragatas F‑310 Fridtjof Nansen de la Real Marina Noruega.

El acuerdo abarca actividades de soporte, mantenimiento, modificaciones y modernización, y consolida la cooperación entre ambas empresas, reforzando el apoyo a la flota durante todo su ciclo de vida.

La firma contó con la participación institucional de la Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA), cliente final del programa, lo que subraya la relevancia estratégica del acuerdo para el sostenimiento de las capacidades navales de Noruega.

En este esquema, Kongsberg Naval Services, integrada en el grupo Kongsberg, actúa como contratista principal, mientras que Navantia participa en calidad de diseñador, integrador y constructor original (OEM) de las fragatas.

Como OEM, Navantia aportará soporte de diseño e ingeniería, además de su conocimiento experto de la plataforma, y asumirá trabajos de modernización y evolución técnica de los buques, con el objetivo de garantizar su disponibilidad operativa y su adaptación a futuras necesidades de la Marina noruega.

El acuerdo marco es el tercer contrato de Navantia en Noruega vinculado al sostenimiento de las fragatas clase Nansen. Se suma al contrato FOTS (Follow-On Technical Support), firmado hace trece años y aún en vigor, y al contrato de I‑Mods (Important Modifications), suscrito en 2023 y actualmente en ejecución.

Esta continuidad contractual refleja una cooperación sostenida y la confianza del Ministerio de Defensa noruego en Navantia como socio de referencia para el sostenimiento, modernización y evolución de las F‑310.

Asimismo, el acuerdo refuerza la colaboración industrial entre España y Noruega en el ámbito de la defensa naval y consolida a Navantia como socio estratégico en uno de sus programas internacionales más relevantes.