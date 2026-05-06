China redefine las reglas de combate con el despliegue del primer tanque de 4ª generación del mundo: así es el 'Type 100'

El tanque integra realidad aumentada y redes de datos multidominio, permitiendo atacar objetivos más allá del horizonte visual y reaccionar hasta un 40% más rápido en combate.

Su sistema híbrido diésel-eléctrico y protección activa avanzada permiten operaciones silenciosas y mayor supervivencia frente a amenazas como drones y misiles guiados.

El Type 100 destaca por su torreta no tripulada, cápsula blindada para la tripulación y un perfil bajo que mejora su protección y reduce su visibilidad.

China ha desplegado el primer tanque de cuarta generación del mundo, el Type 100, situándose a la vanguardia tecnológica en el ámbito de vehículos blindados.

China ha cambiado para siempre el campo de batalla. El inicio de las operaciones del carro de combate Type 100 no implica únicamente un salto cualitativo de las capacidades bélicas de Pekín sino también el despliegue del primer tanque de cuarta generación del mundo, que coloca al gigante asiático a la vanguardia tecnológica en lo que al arma de Caballería se refiere.

La entrada en servicio de Type 100 se ha confirmado este lunes, después de que las Fuerzas Terrestres del Ejército Popular de Liberación chino dieran a conocer unas imágenes del blindado participando en unas maniobras de adiestramiento.

Aunque la presentación de este vehículo tuvo lugar durante el último desfile militar por el Día de la Victoria, en septiembre de 2025, su debut operativo marca el comienzo de una nueva era para las flotas acorazadas, en la que el blindaje pesado pierde protagonismo frente a la agilidad digital y la tecnología de supervivencia proactiva.

Desarrollado por el Instituto de Investigación 201 y ensamblado en la Planta de Tanques de Baotou, el Type 100 es la respuesta de Pekín a los desafíos de los campos de batalla saturados de drones y sensores de alta precisión.

La arquitectura del nuevo carro de combate chino rompe con décadas de tradición en el diseño de blindados al adoptar una torreta no tripulada y un casco de perfil extremadamente bajo.

Tanque Type 100 Ministerio de Defensa de China

Al reubicar a los tres miembros de la tripulación -comandante, artillero y conductor- en una cápsula blindada y sellada en la parte frontal del chasis, se logra una separación física crítica respecto a la munición y el armamento.

Esta disposición no sólo reduce la altura del vehículo a un rango de entre 2,2 y 2,5 metros, dificultando su detección visual y por radar, sino que garantiza que, en caso de una perforación catastrófica en la torreta, la integridad de los operadores permanezca protegida.

En este sentido, el uso de un cargador automático avanzado ha permitido eliminar la figura del cargador humano, optimizando el espacio interno y permitiendo una cadencia de fuego que oscila entre ocho y 12 disparos por minuto.

A diferencia de los colosos occidentales que superan las 60 toneladas, el Type 100 se mueve entre las 35 y 45 según su configuración modular. Esta ligereza no es una debilidad, sino una elección estratégica que prioriza la movilidad estratégica y táctica.

Carros de combate Type 100 Ministerio de Defensa de China

El núcleo de su potencia reside en un sistema de propulsión híbrido diésel-eléctrico capaz de generar 1.500 caballos de fuerza. Esta tecnología permite al tanque operar en un modo de vigilancia y aproximación silenciosa, reduciendo drásticamente su firma térmica y acústica para ejecutar emboscadas o misiones de reconocimiento sin ser detectado.

Con una relación potencia-peso que puede alcanzar los 40 caballos por tonelada, el tanque de Pekín supera en aceleración a la mayoría de sus predecesores, logrando velocidades de hasta 80 km/h en carretera y manteniendo una agilidad envidiable en terrenos difíciles.

Protección activa

El verdadero corazón de esta revolución, sin embargo, es su suite de supervivencia y sensores del blindado. El Type 100 se defiende mediante la interceptación activa en lugar de depender exclusivamente de capas masivas de acero o compuestos.

Equipado con el sistema de protección activa GL-6, el vehículo utiliza radares de matriz en fase de ondas milimétricas situados en las esquinas de la torreta para monitorizar el espacio en 360 grados.

Sensores equipado en la torreta del tanque Type 100 chino Ministerio de Defensa de China

Este sistema puede detectar y neutralizar misiles guiados, granadas propulsadas por cohete (RPG) y, principalmente, municiones merodeadoras y drones de ataque superior a una distancia de entre 10 y 30 metros del casco.

Esta burbuja defensiva se complementa con receptores de alerta láser y sensores ultravioleta que proporcionan una conciencia situacional total en cualquier condición meteorológica o entorno degradado por el humo y el polvo.

Cañón de 105 mm

En el apartado ofensivo, el Type 100 ha optado por un cañón de ánima lisa de 105 mm que, a pesar de tener un calibre inferior a los estándares contemporáneos de 120 mm o 125 mm, ofrece un rendimiento equivalente gracias a avances en la química de los propelentes.

Sus proyectiles APFSDS alcanzan velocidades iniciales de 1706 m/s, otorgando una capacidad de penetración suficiente para enfrentar blindajes modernos a distancias de combate directo. La carga de munición se calcula de entre 30 a 40 proyectiles, almacenados dentro del volumen de la torreta disponible gracias a la configuración no tripulada.

No obstante, el carro chino está diseñado para combatir mucho más allá del horizonte visual. Gracias a su integración en redes multidominio, actúa como un nodo de combate que recibe datos de drones, satélites y otras unidades terrestres.

Esto le permite asignar objetivos y dirigir fuego indirecto con una precisión quirúrgica, extendiendo su letalidad a rangos superiores a los cinco kilómetros, una capacidad que ya fue validada en pruebas realizadas a finales del año pasado.

Tanque chinos Type 100 durante un desfile militar Ministerio de Defensa de China

La interfaz entre el hombre y la máquina también ha sido reinventada, al relegar los periscopios y miras tradicionales por un casco de realidad aumentada. Estos dispositivos permiten a la tripulación ver a través del blindaje del vehículo, fusionando las señales de las cámaras externas y los datos del radar en una imagen panorámica continua.

Esta innovación permite, por ejemplo, que el armamento secundario -como la estación de armas remota de 12,7 mm- se alinee instantáneamente con la mirada del operador. Se estima que esta digitalización ha mejorado los tiempos de reacción entre un 20% y un 40%, posibilitando una toma de decisiones más rápida en el caos del combate de alta intensidad.

El primer despliegue operativo del Type 100 es una señal clara de que China ha tomado la delantera en la conceptualización del tanque del futuro, superando los límites de diseño a los que se enfrentan países con plataformas más antiguas.

Mientras que, por ejemplo, el programa estadounidense M1E3 busca modernizar el Abrams, cuyo diseño original proviene de la década de 1970, Pekín ha construido el Type 100 desde cero pensado tanto para los conflictos actuales como para los que vendrán.

La transición hacia un ecosistema de combate conectado, donde el blindado es tanto un sensor como un tirador, posiciona a la plataforma china como una herramienta fundamental para contrarrestar a oponentes tecnológicamente avanzados. Con este movimiento, China no sólo ha modernizado su flota acorazada sino también redefinido las reglas del combate terrestre para el resto del siglo XXI.