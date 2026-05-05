EEUU lanza por primera vez un misil de crucero Tomahawk desde un lanzador Typhon en Filipinas

Las maniobras Balikatan, en las que participan países como Australia, Japón y Reino Unido, incluyen ejercicios con fuego real y operaciones integradas de defensa aérea y antimisiles.

China criticó el despliegue del sistema Typhon en Filipinas, advirtiendo sobre riesgos de confrontación y carrera armamentista en la región.

El misil, disparado desde Leyte, recorrió unos 600 km y demostró la capacidad de alcance y precisión del sistema Typhon, que puede cubrir zonas clave del Indo-Pacífico.

EEUU lanzó por primera vez un misil Tomahawk desde el sistema Typhon en Filipinas durante el ejercicio militar Balikatan 2026.

El Ejército de Estados Unidos realizó por primera vez un lanzamiento de un misil de crucero Tomahawk con el sistema de alcance medio Typhon en Filipinas, en el marco del ejercicio Balikatan 2026, una de las mayores demostraciones de fuerza militar y cohesión aliada de las últimas décadas.

El sistema disparó el citado misil poco después de la medianoche del martes desde el aeropuerto de Tacloban, en Leyte, que impactó su objetivo en Fort Magsaysay, en Laur (Nueva Écija), a unos 600 kilómetros de distancia, aproximadamente una hora después, según el portavoz de Balikatan, coronel Dennis Hernandez.

El misil Tomahawk es capaz de ser redirigido en vuelo, puede golpear objetivos a más de 1.600 kilómetros, ampliando significativamente el radio de acción estadounidense en el Indo-Pacífico.

La prueba marca el primer uso en Filipinas del sistema terrestre Typhon —capaz de emplear misiles Tomahawk y SM-6— desde su despliegue en abril de 2024, en un contexto de creciente competencia estratégica en la región.

Los responsables del ejercicio concibieron el empleo del misil Tomahawk para apoyar a las tropas terrestres durante una maniobra nocturna liderada por la 25ª División de Infantería en Fort Magsaysay, en el marco de los ejercicios conjuntos anuales.

El misil recorrió la costa oriental del archipiélago, sobrevolando la zona de Dingalan, en la provincia de Aurora, antes de alcanzar el objetivo. No portaba carga explosiva y su objetivo fue evaluar la precisión del sistema.

Días antes, la Guardia Costera filipina había emitido un aviso a navegantes por actividades con misiles en la bahía de San Pedro entre el 5 y el 7 de mayo. Paralelamente, el Ejército llevó a cabo campañas informativas en comunidades cercanas para evitar alarma social.

Críticas de China

China ha criticado reiteradamente el despliegue del sistema Typhon en Filipinas, al advertir de posibles "riesgos de confrontación geopolítica y carrera armamentista" en la región. Desde territorio filipino, el sistema tiene alcance para cubrir el mar de China Meridional, el estrecho de Taiwán y partes del territorio continental chino.

Manila ya ha mostrado interés en adquirir este sistema, desarrollado por Lockheed Martin e incorporado al Ejército estadounidense en 2023.

Sistema de misiles Typhon durante una demostración en la Base Aérea del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Iwakuni, como parte del ejercicio anual Resolute Dragon junto a las Fuerzas de Autodefensa de Japón Tim Kelly Reuters

Las maniobras Balikatan —"hombro con hombro" en tagalo—, que se desarrollan del 20 de abril al 8 de mayo, constituyen la mayor edición hasta la fecha de estas maniobras conjuntas, con participación multinacional en los dominios aéreo, terrestre, marítimo, espacial y cibernético. Australia, Japón, Canadá, Francia, Nueva Zelanda y Reino Unido figuran entre los principales participantes.

Han incluido ejercicios con fuego real para repeler asaltos anfibios simulados, así como operaciones integradas de defensa aérea y antimisiles y ataques marítimos en áreas próximas al mar de China Meridional y Taiwán.

Un lanzador Typhon siendo cargado de un C-17A en la Base Conjunta Lewis-McChord para su viaje a Filipinas.

El ensayo con el sistema Typhon precede a nuevas maniobras de ataque marítimo previstas en Laoag, en Ilocos Norte, el 6 de mayo, con la asistencia de los ministros de Defensa de Filipinas y Japón. Tokio, que ha desplegado unos 1.400 efectivos, también prevé el lanzamiento de misiles Type 88 y del sistema estadounidense NMESIS.