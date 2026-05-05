La compañía turca Baykar presenta tres nuevos drones kamikaze en la feria Saha Expo de Estambul

El Sivrisinek está pensado para misiones tácticas, combinando funciones de reconocimiento y ataque, y utiliza inteligencia artificial para localizar objetivos sin depender de conectividad externa.

El Mizrak puede operar de forma autónoma con inteligencia artificial, tiene un radio de servicio de más de 1.000 km y transporta cargas superiores a 40 kg.

El dron K2 destaca por su arquitectura modular y una capacidad de carga superior a 200 kg, diseñado para neutralizar objetivos estratégicos incluso en entornos de guerra electrónica.

La compañía turca Baykar ha mostrado por primera vez en público sus tres drones más recientes. El escenario ha sido la feria Saha Expo que, se celebra estos días en Estambul (Turquía), y en la que se da cita toda la industria del país.

El primero ha sido el dron kamikaze K2, que "combina la capacidad de ataques de alta precisión con el bajo coste", tal y como han explicado.

Otra de las características de este modelo es que recurre a una arquitectura modular, que proporciona capacidades de ataque para operaciones en enjambre dentro del "campo de batalla moderno".

El K2 es el dron "más grande de su clase" que le permite integrar una carga de pago por encima de los 200 kilogramos y está optimizado para la neutralización de objetivos estratégicos "incluso en condiciones de guerra electrónica", explican desde la compañía, haciendo referencia a zonas con el espectro electromagnético comprometido.

El segundo del día ha estado representado por el dron Mizrak, un "multiplicador de fuerzas estratégico" planteado para operaciones profundas con un radio de servicio que supera los 1.000 kilómetros y una capacidad de carga de pago por encima de 40 kilogramos.

Uno de los aspectos que han destacado durante la presentación es que el Mizrak cuenta con un sistema asistido por inteligencia artificial que le permite ejecutar los ataques de forma autónoma.

El tercero y último del día es el dron Sivrisinek. Esta aeronave igualmente kamikaze está diseñada para proporcionar una "solución inteligente y flexible para operaciones tácticas".

Es capaz de servir tanto para misiones de reconocimiento como de ataque para "ambientes de combate dinámicos" en un mismo modelo de dron.

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Las municiones merodeadoras Mizrak y Sivrisinek disponen de autonomía gracias a un sistema integrado de inteligencia artificial que les permite localizar y fijar objetivos con "gran precisión en la mayoría de los terrenos".

Esta tecnología se basa en el reconocimiento de la superficie que emplean como método de guiado independiente de cualquier tipo de conectividad externa, lo que les permite poder volar en entornos afectados por la guerra electrónica.

Baykar se posicionó en 2025 como el mayor exportador de drones militares del mundo, siendo ese su tercer año consecutivo en el puesto.

Además, durante el pasado año, la compañía alcanzó un récord de exportación de 2.200 millones de dólares y enviando sus sistemas a 39 países, 36 de ellos como operadores del Bayraktar TB2 y 16 del Akinci.