La Armada pone a prueba las capacidades del sistema antidrón 'CROW' de Indra a bordo de la fragata Numancia

Este desarrollo español refuerza la autonomía tecnológica del país y complementa la defensa aérea y vigilancia de la fragata Numancia, clave en misiones internacionales.

El sistema CROW integra sensores avanzados, inhibición electrónica y granadas especializadas, y su diseño modular le permite adaptarse a distintas plataformas navales o terrestres.

Las pruebas incluyeron la simulación de ataques con diferentes tipos y tamaños de drones, así como ataques coordinados tipo enjambre, desde varias localizaciones estratégicas.

La Armada ha evaluado el sistema antidrón CROW de Indra durante cuatro días en la fragata Numancia, probando su capacidad frente a amenazas de drones en alta mar.

La Armada ha sometido a evaluación al sistema antidrón CROW, diseñado por Indra, en una serie de pruebas operativas realizadas a finales de abril a bordo de la fragata Numancia (F-83). Durante cuatro días, el buque se convirtió en el laboratorio principal para medir cómo responde esta tecnología frente a la amenaza que suponen las aeronaves no tripuladas en alta mar.

Lejos de ser una simple exhibición, la evaluación ha exprimido las capacidades de detección y neutralización del equipo en un entorno de operaciones exigente, marcando un punto de control directo sobre la utilidad de este desarrollo nacional en la protección de unidades navales e instalaciones críticas, según ha detallado la fuerza naval este martes a través de un comunicado.

El ejercicio ha sido coordinado por el Centro de Evaluación para el Combate de la Armada y contado con la colaboración directa de ingenieros civiles de la industria de defensa nacional y un equipo de pilotos profesionales de drones comerciales.

La dinámica de las pruebas ha consistido en la simulación de diversos escenarios tácticos utilizando una amplia variedad de drones en cuanto a tipos y tamaños, lanzados desde puntos estratégicos como el buque remolcador La Graña, la propia fragata Numancia y la Base Naval de Rota.

Esta diversidad de localizaciones ha permitido recrear situaciones de riesgo reales, poniendo a prueba la capacidad del sistema CROW no sólo para detectar y seguir objetivos individuales sino también para gestionar ataques coordinados de mayor complejidad, como puede ser el caso de los enjambres de drones.

Sistema antidrón CROW Indra

Desde el punto de vista tecnológico, el CROW se posiciona como una herramienta de vanguardia que integra sensores avanzados con capacidades de inhibición electrónica y el uso de granadas especializadas para la neutralización física de las amenazas. Su diseño modular es una de sus mayores virtudes, ya que permite una adaptación flexible a diferentes plataformas, ya sean terrestres o navales.

En el contexto de la fragata Numancia, perteneciente a la 41ª Escuadrilla de Escoltas, esta tecnología complementa sus sistemas de defensa aérea y vigilancia marítima, aportando una capa de protección cercana indispensable ante la proliferación de sistemas no tripulados que actualmente desafían la seguridad en zonas de conflicto y rutas comerciales.

Al ser un desarrollo netamente español, el sistema CROW representa un impulso fundamental para la autonomía estratégica del país, fomentando la innovación tecnológica interna y reduciendo la dependencia de soluciones externas.

La fragata Numancia, con amplia experiencia en misiones internacionales como la Operación Atalanta contra la piratería, resulta ser la plataforma ideal para este tipo de innovaciones. Los datos recopilados serán determinantes para perfeccionar los procedimientos de uso, estudiar la posible integración en otros buques de la flota y garantizar que las unidades desplegadas cuenten con los medios más eficaces para enfrentar las amenazas del siglo XXI.