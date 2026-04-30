Reino Unido retoma las pruebas a los blindados Ajax de General Dynamics tras sufrir 31 soldados vómitos y jaquecas

El Gobierno británico descarta buscar una plataforma alternativa por motivos económicos, pese a que el Ajax enfrenta dudas sobre su viabilidad y relevancia en el actual escenario militar.

Las unidades Ajax están basadas en el modelo Ascod, desarrollado por Santa Bárbara Sistemas en España, y presentan actualmente un número limitado de vehículos operando bajo condiciones estrictamente supervisadas.

El programa Ajax, desarrollado por General Dynamics, acumula más de una década de retrasos y sobrecostes, con una inversión cercana a los 3.500 millones de libras.

El Reino Unido ha reanudado las pruebas del blindado Ajax tras suspenderlas por problemas de salud en 31 soldados, quienes sufrieron vómitos y jaquecas debido a vibraciones y ruidos excesivos.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha tomado la decisión de reactivar el programa de pruebas de los vehículos blindados Ajax, plataforma que se ha convertido en el símbolo de las dificultades logísticas y técnicas actuales de la caballería británica.

Tras más de una década de desarrollo y una inversión cercana a los 3.500 millones de libras (4.037 millones de euros), el Ejército Británico intenta rescatar un proyecto que ha estado marcado por la parálisis técnica y, más grave aún, por las secuelas físicas sufridas por el personal encargado de operarlos.

Y es que esta nueva fase de ensayos llega tras una suspensión crítica en noviembre de 2025, motivada por incidentes que pusieron en jaque la seguridad operativa de las unidades desarrolladas por la firma General Dynamics.

La magnitud de la crisis se hizo evidente tras ejercicios militares donde 31 soldados reportaron cuadros clínicos alarmantes. Después de jornadas de entre 10 y 15 horas en el interior de los vehículos, los efectivos manifestaron jaquecas intensas, zumbidos persistentes en los oídos y mareos severos. En los casos de mayor gravedad, los soldados sufrieron vómitos recurrentes, una respuesta fisiológica atribuida inicialmente a niveles intolerables de vibración y ruido.

Tras un exhaustivo análisis de lo ocurrido, el Equipo de Investigación de Seguridad del Ejército no identificó un único factor desencadenante de aquellos episodios y atribuyó los síntomas de los militares a una desafortunada suma de pernos sueltos, tensiones incorrectas en las vías y una variabilidad en la experiencia de las tripulaciones, lo que ha sembrado dudas sobre la viabilidad ergonómica de la plataforma a largo plazo.

"He accedido a reanudar la aceptación de vehículos de General Dynamics. Sabemos que tenemos mucho más por hacer para recuperar la confianza", declaró Luke Pollard, ministro de Adquisiciones para la Defensa de Reino Unido, esta semana ante la Cámara de los Comunes.

"Por eso, cualquier regreso a los entrenamientos también será muy controlado, con una progresión gradual que irá desde gatear hasta correr, garantizando que la seguridad sea primordial en todo momento", afirmó el ministro.

Ajax Ministerio de Defensa de Reino Unido

Asimismo, el funcionario admitió abiertamente que el programa ha tropezado sistemáticamente desde su creación hace 12 años, reconociendo que la prioridad absoluta ahora es garantizar la seguridad de los efectivos antes de intentar cualquier despliegue operativo real.

Bajo este nuevo esquema, un número estrictamente limitado de blindados operará en condiciones supervisadas, intentando corregir los fallos de ingeniería que, según la versión oficial, mantenían el ruido y la vibración técnicamente por debajo de los límites legales, pero que en la práctica resultaban incapacitantes para los combatientes.

El Gobierno británico ha rechazado la idea de que los retrasos y sobrecostes de este programa fuesen a elevar hasta las 6.300 millones de libras (7.266 millones de euros) el presupuesto necesario para la consecución del programa, como habían afirmado los medios locales a finales del año pasado.

No obstante, Londres se encuentra en una encrucijada sin salida aparente. Con 324 cascos construidos y sólo 143 vehículos completamente ensamblados, la cancelación del Ajax supondría un descalabro financiero inasumible para el Tesoro.

Blindado Ajax durante las pruebas Ministerio de Defensa de Reino Unido

En un contexto de alta inflación y restricciones presupuestarias lideradas por la Administración de Keir Starmer, la búsqueda de una plataforma alternativa ha sido descartada.

De esta forma, el Ejército Británico se ha vuelto, por necesidad económica más que por convicción estratégica, dependiente de un vehículo que corre el riesgo de nacer obsoleto en una era donde los drones han transformado radicalmente el campo de batalla.

El papel de Santa Bárbara

El Ajax está fuertemente vinculado a la industria militar española. El vehículo se basa en el modelo Ascod, diseño desarrollado conjuntamente por Santa Bárbara Sistemas (SBS) y la empresa austríaca Steyr, en los años 90, ambas propiedad de General Dynamics en la actualidad.

De hecho, tal como establecía el acuerdo rubricado hace más de una década, todas las barcazas del vehículo han sido construidas en las instalaciones de SBS en Trubia (Asturias), mientras que los primeros 100 Ajax fueron ensamblados en la planta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Ahora, en una segunda fase del proyecto, el resto de los blindados están siendo montados en la localidad de Merthyr Tydfil, en el sur de Gales, por la filial británica de General Dynamics.

Asimismo, el Ascod es el diseño base de los vehículos de combate sobre cadenas Pizarro del Ejército de Tierra, cuya modernización el Ministerio de Defensa ha adjudicado a General Dynamics, en el marco de los programas especiales de modernización (PEM).

Características del Ajax

Al igual que el resto de los vehículos de la familia Ascod, el Ajax es una plataforma terrestre potente y adaptable, diseñada para responder eficazmente a las exigencias de los escenarios operativos presentes y venideros. Su estructura modular permite configurar el vehículo según las necesidades y misiones específicas del Ejército que lo utilice.

El programa Ajax engloba seis modelos principales: Ajax, la versión con torreta y cañón de 40 milímetros; Ares, destinada al apoyo de reconocimiento; Apollo, enfocada en tareas de mantenimiento y reparación; Athena, orientada al mando y control; Atlas, pensada para recuperación de vehículos; y Argus, empleada por unidades de ingenieros.

Cada modelo de la serie Ajax es un vehículo de combate blindado de peso medio, con orugas y gran movilidad, concebido para ofrecer a las fuerzas británicas una protección sobresaliente. Las variantes incorporan tecnologías avanzadas como detectores acústicos, sistemas de alerta láser, conciencia situacional local, contramedidas electrónicas, marcado de rutas, una arquitectura digital moderna y un potente paquete energético.