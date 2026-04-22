Los ministros de Defensa de Alemania y Francia discrepan hasta en el "calendario de decisión" del futuro caza FCAS

El bloqueo actual se debe a desacuerdos sobre propiedad intelectual, reparto de la carga de trabajo y certificación, lo que pone en riesgo la cooperación en el desarrollo del caza de sexta generación.

La decisión final sobre el avance del FCAS recae en el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron, quienes se reunirán en la cumbre europea en Chipre.

El proyecto FCAS, en el que también participa España a través de Indra, enfrenta una disputa pública entre Dassault Aviation (Francia) y Airbus (Alemania y España) por el control del programa.

Alemania y Francia discrepan sobre el calendario para decidir el futuro del proyecto de caza FCAS, con plazos distintos propuestos por sus ministros de Defensa.

Los ministros de Defensa de Alemania y Francia ofrecieron este miércoles plazos distintos para una decisión sobre el proyecto de caza FCAS. Uno afirmó que los líderes de ambos países decidirán pronto, mientras que el otro señaló que los mediadores han pedido más tiempo para abordar el asunto.

Los planes para desarrollar un sistema de combate aéreo de nueva generación junto con España, que asume la participación del 33% a través de Indra, penden de un hilo en medio de una disputa pública por el control entre la francesa Dassault Aviation y Airbus, que representa a Alemania y España en el proyecto de 100.000 millones de euros (117.000 millones de dólares).

Los mediadores intentaron resolver la disputa antes del 18 de abril, pero esos esfuerzos fracasaron, dejando la decisión en manos del canciller alemán Friedrich Merz y del presidente francés Emmanuel Macron.

"La decisión recae en los jefes de Estado", sentenció el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, ante la prensa, subrayando su expectativa de que esta misma semana se defina la hoja de ruta del proyecto.

Todas las miradas apuntan ahora a la cumbre europea en Chipre, donde el canciller Friedrich Merz y el presidente Emmanuel Macron mantendrán un encuentro que se perfila decisivo para desbloquear el conflicto.

Sin embargo, según señala Reuters, la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, declaró en una audiencia parlamentaria que los mediadores —uno por cada país— han solicitado más tiempo. Y aseguró que "debían presentar sus conclusiones, para ser precisos, el 18 de abril. Han pedido diez días adicionales", afirmó Vautrin.

La disputa se centra en el liderazgo del elemento clave de caza dentro de los planes para crear una flota interconectada de aeronaves tripuladas y drones armados bajo una misma arquitectura digital.

Fuentes del sector se temen que Alemania y Francia abandonarán el desarrollo del caza conjunto, pero confían en que mantengan la cooperación en drones y en la denominada “nube de combate”, o columna vertebral digital. No obstante, dar marcha atrás en el plan se considera políticamente incómodo para Macron.

El cisma entre Berlín y París no es un fenómeno reciente. La fractura, latente durante meses, saltó por los aires hace casi un año, justo cuando el programa exigía blindar los equilibrios industriales para avanzar de fase.

Según Vautrin, el bloqueo actual pivota sobre tres ejes críticos: la propiedad intelectual, el reparto de la carga de trabajo (workshare) y las exigencias de certificación de aeronavegabilidad.