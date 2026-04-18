El programa VAC encalla: Defensa audita la propuesta de Tess Defence ante dudas sobre requisitos técnicos y costes

La nacionalización del proyecto ronda el 90%, involucrando a 400 proveedores españoles y un reparto de tareas entre Indra, Santa Bárbara Sistemas, Escribano y Sapa.

El desarrollo del VAC enfrenta retrasos, incertidumbre sobre el cumplimiento de requisitos mínimos y posibles alternativas si no se aprueba la actual propuesta.

El programa VAC busca sustituir 1.300 blindados TOA del Ejército de Tierra, en servicio desde hace más de 50 años.

El Ministerio de Defensa audita la propuesta de Tess Defence para el desarrollo del Vehículo de Apoyo a Cadenas (VAC) por dudas sobre requisitos técnicos y costes.

El desarrollo del Vehículo de Apoyo a Cadenas (VAC) se encuentra en el limbo mientras el Ministerio de Defensa evalúa la actual propuesta del conglomerado Tess Defence, adjudicatario del programa en 2024 por 1.954 millones de euros para fabricar 394 blindados.

El objetivo de este programa es la sustitución de los 1.300 blindados TOA (Transporte Oruga Acorazado) del Ejército de Tierra que acumulan más de medio siglo de servicio en España.

Según han confirmado fuentes del Ministerio de Defensa a EL ESPAÑOL, en los despachos de Castellana 109 se está analizando la oferta recibida por el contratista con el objetivo de desbloquear la siguiente fase.

En concreto, el estudio servirá "para confirmar que se ajusta a los demandantes requisitos del Estado Mayor del Ejército de Tierra y a los términos y condiciones definidos para el programa".

Fuentes de un actor industrial involucrado en el programa han confirmado a EL ESPAÑOL que, de obtener la autorización de Defensa para la siguiente fase "hoy mismo", no veríamos una unidad de serie del VAC "hasta bien entrado el 2028".

Por su planteamiento, el programa VAC se estableció en varias fases que se van desbloqueando a medida que se tiene la autorización de Defensa.

El desarrollo "está muy atrasado", afirman otras fuentes de la industria a este periódico. Y hay dudas importantes sobre si la propuesta enviada a examen cumple con los requisitos mínimos establecidos por el propio Ejército de Tierra.

Existen "algunos elementos y características" que no son los que el Ministerio quería. Incluyendo aspectos clave como el precio, sistemas críticos o propiedad intelectual, según señalan las mismas fuentes.

Vehículo VAC presentado en Feindef 2023 Carlos Delgado

Si Defensa decide finalmente dar luz verde a la plataforma actual, el VAC deberá enfrentarse a la fase de Critical Design Review (CDR o Análisis de Diseño Crítico), unos trabajos que deberían haberse completado el año pasado según la última revisión de calendario.

La del CDR es una de las fases más importantes a las que se enfrenta cualquier programa de desarrollo y la etapa previa a la fabricación de los primeros prototipos.

Continuando con el proceso industrial establecido, deberá fabricarse un vehículo prototipo de cada una de las versiones estipuladas por el Ejército de Tierra: transporte de personal, puesto de mando, zapadores, portamortero, contracarro, ambulancia, observador avanzado y de recuperación, carga y pick-up.

Todo ello si no existen más retrasos o revaluaciones por parte del Ministerio encabezado por Margarita Robles. En ese caso, según han explicado a este periódico, se podrían evaluar medidas de calado como la búsqueda de una alternativa al VAC tal y como se le conoce hasta ahora.

El Consejo de Ministros aprobó en 2023 el techo de gasto del programa y no fue hasta finales del 2024 cuando la Dirección General de Armamento y Material se lo adjudicó a Tess Defence.

Detalle de la barcaza y torreta del VAC

Más recientemente, a mediados de octubre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó una financiación sin intereses de 788 millones de euros a Tess Defence para el comienzo de los trabajos.

La formalización del contrato se materializó en febrero de este 2026, arrojando unos plazos muy abultados que demuestran la compleja situación por la que pasa el programa y que confirman a este periódico tanto fuentes del Ministerio de Defensa como de actores industriales.

Reparto industrial

Dentro del consorcio Tess Defence y replicando el reparto de trabajo aplicado en el 8x8 Dragón, cada compañía se está encargando de una parte del VAC.

Indra, que ostenta desde hace casi un año el liderazgo del conglomerado, asume la responsabilidad de las comunicaciones, la arquitectura electrónica y de los sistemas de combate.

En cuanto a Santa Bárbara Sistemas, se ha propuesto la plataforma ASCOD —la misma que emplean los blindados Pizarro y Castor, entre otros— como base para los futuros VAC del Ejército de Tierra.

EM&E (Escribano) se ocupará de los sistemas de armas embarcados. La compañía alcalaína ha propuesto el GMOS de 120 milímetros para la versión portamortero y será igualmente la encargada de proveer las estaciones de armas del resto de modelos.

Dentro del apartado de armamento existe otra incógnita clave que deberá resolverse: la versión contracarro. Antes del veto a la tecnología israelí por parte del Gobierno de Sánchez, el elegido iba a ser un sistema Spike como el que ya ha probado el Ejército a bordo de los TOA.

Es situación calcada a la del Dragón, cuyas versiones contracarro que ya se han ido entregando al Ejército de Tierra no integran el sistema.

TOA de Zapadores en misión internacional en Letonia Estado Mayor de la Defensa

Por último, Sapa aportará el grupo motopropulsor y el sistema de generación eléctrica de los vehículos. El modelo de transmisión elegido es el ACT 850 con el que la compañía vasca también espera participar en algunos de los programas de blindados de Estados Unidos.

Defensa estima que el nivel de nacionalización del VAC se sitúe alrededor del 90% y movilizará alrededor de 400 proveedores españoles.

Relevo de los TOA

Los Transporte Oruga Acorazado (TOA) llevan más de medio siglo de servicio. El último inventario del Ejército de Tierra indica que existen unos 1.300 de estos vehículos de fabricación estadounidense y que comenzaron a llegar a España coincidiendo con la guerra de Vietnam.

En 2015, el Ministerio de Defensa puso en marcha un programa de modernización que abarcó a unos 600 blindados, la mitad de la flota. Los vehículos restantes se irán retirando del servicio a medida que se vayan incorporando los VAC.

España también ha entregado varias unidades de TOA a Ucrania tras la invasión del país por parte de Rusia.