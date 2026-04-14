Defensa aprueba un acuerdo marco para adquirir vehículos todoterreno junto a Portugal por 724 millones de euros

Las claves

Las claves Generado con IA El Ministerio de Defensa ha aprobado un acuerdo marco para adquirir vehículos todoterreno de alta movilidad táctica junto a Portugal por un valor de 723,9 millones de euros. El acuerdo contempla el suministro de vehículos tanto para las Fuerzas Armadas españolas como las portuguesas, financiados a través del instrumento europeo SAFE. También se ha autorizado un acuerdo para servicios de simulador de aeronaves del Ejército del Aire y del Espacio, valorado en 15,6 millones de euros. Se destinan 6,3 millones de euros para reparar daños en infraestructuras y servicios esenciales del Ejército del Aire y del Espacio causados por condiciones climáticas adversas entre 2025 y 2026.

Después de semanas de poca actividad en el Consejo de Ministros y en el mismo día que se ha aprobado la regularización de inmigrantes, el Ministerio de Defensa acaba de autorizar la celebración de dos acuerdos marco.

El primero de ellos tiene como objetivo el suministro de vehículos autobastidores de 1.500 kilogramos de carga útil de alta movilidad táctica en todoterreno.

Según recogen en las referencias, el acuerdo marco tiene como objetivo reforzar la capacidad estratégica de las Fuerzas Armadas.

Además, Defensa hará uso del instrumento Acción por la Seguridad de Europa (SAFE) e incorpora una adenda que contempla la participación de Portugal para el suministro de estos vehículos destinados a sus Fuerzas Armadas y financiados conforme a dicho instrumento.

De esta forma, el valor del acuerdo marco asciende a 723,9 millones de euros y tendrá una duración de cuatro años desde la formalización del mismo, con posibilidad de prórroga de dos años extra.

El segundo acuerdo marco autorizado por el Ministerio es para la prestación de los servicios necesarios para la realización de prácticas de simulador de aeronaves del Ejército del Aire y del Espacio.

"Al objeto de mantener la instrucción exigida al personal de vuelo, tripulantes y personal de mantenimiento, perteneciente a diferentes Unidades Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio", apuntan.

La duración de este acuerdo marco es de dos años, con posibilidad de prórroga por uno, y un valor estimado de 15,6 millones de euros.

Por último, "el Consejo de Ministros ha tomado razón de cinco declaraciones de emergencia relativas a actuaciones para la reparación de los daños causados en bienes, infraestructuras y servicios esenciales para la defensa nacional de unidades militares del Ejército del Aire y del Espacio".

Estos daños a los que se refiere la nota son como consecuencia de las condiciones climáticas adversas acaecidas entre finales del 2025 y principios del 2026.

Se trata de actuaciones por un importe total de 6,3 millones de euros, necesarias para reparar y restablecer de forma inmediata los daños causados en dichos bienes, infraestructuras y servicios.