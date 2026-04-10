Robles critica a Tess y apela a la "responsabilidad" de las empresas para que cumplan "pronto" con las entregas del 8x8

Hasta la fecha, se han entregado 41 de los 348 blindados contratados, y se prevé que el Ejército reciba otras 100 unidades a lo largo de este año.

Indra, líder del consorcio, asegura que las entregas y evaluaciones del programa 8x8 avanzan conforme al plan previsto y destaca el progreso en la calificación de variantes.

Robles exige a las empresas del consorcio Tess cumplir "pronto y en forma" el contrato, ya que el proyecto acumula años de demoras.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, critica a Tess Defence por los retrasos en la entrega de los vehículos blindados 8x8 Dragón al Ejército de Tierra.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto este viernes a cargar contra Tess Defence, consorcio constituido por Indra, Santa Bárbara Sistemas, SAPA y EM&E, por los retrasos en la entrega de los 8x8 Dragón, los nuevos vehículos de combate sobre ruedas (VCR) del Ejército de Tierra.

Robles, durante una visita al acuartelamiento 'Cabo Noval', sede del Regimiento de Infantería 'Príncipe' Nº 3, en Siero (Asturias), ha exigido a las compañías de Tess que "cumplan pronto y en forma con el contrato del 8x8", debido a que el proyecto acumula ya años de demoras.

"Al Ministerio de Defensa siempre le ha preocupado el programa 8x8. Hay un compromiso por las empresas que forman parte de Tess de cumplir plazos, pero esos plazos no se han cumplido. Está habiendo un incumplimiento, me preocupa enormemente", ha asegurado la ministra durante su comparecencia ante la prensa.

"Hago un llamamiento a la responsabilidad de las empresas para que cumplan pronto y en forma el contrato del 8x8", ha solicitado Robles. "Ese es un tema en el que las empresas tienen que tomar las decisiones porque el Ejército de Tierra merece lo mejor y, al mismo tiempo, porque entendemos que es la mejor manera de que se pueda seguir trabajando con seguridad".

No obstante, pese a las palabras de la ministra, desde Indra -que ostenta el 51% de Tess- han asegurado este viernes que el programa del vehículo blindado 8×8 Dragón "continúa avanzando de manera sostenida y conforme al plan previsto" de entregas con el Ministerio de Defensa, tanto en el ritmo como en los trabajos de evaluación y calificación operativa de sus distintas variantes, según han señalado a Servimedia fuentes de la compañía.



VCR 8x8 Dragón. Ministerio de Defensa.

Desde la multinacional que preside Ángel Simón también subrayan que se está registrando "un buen progreso en la calificación de las variantes de Puesto de Mando, lo que refuerza la capacidad del programa para entrar en una fase de producción y despliegue más robusta y predecible".

"Llevo transmitiendo desde hace muchos años nuestra preocupación sobre el programa 8x8, porque hay unos incumplimientos claros por parte de las empresas que forman parte del consorcio", ha afirmado la titular de Defensa.

100 vehículos prometidos para 2026

A mediados del pasado enero, Tess entregó 40 de estos blindados al Ejército de Tierra. Al acto de recepción, que tuvo lugar en la Base Álvarez de Sotomayor en Viator (Almería), asistieron la propia Robles y representantes de las empresas que conforman el consorcio.

La composición de las unidades a disposición del Ejército en Almería es de 15 vehículos de infantería, 5 unidades de la versión contracarro y 20 más de zapadores, con diferentes accesorios.

En este sentido, desde Indra han afirmado que la evaluación operativa que se está llevando a cabo en Viator progresa con normalidad, con una implicación total de la industria y con resultados de fiabilidad coherentes con el estado actual de madurez del programa.

"El proceso de evaluación operativa está basado en resultados y análisis técnicamente rigurosos, con la ingeniería de la Industria plenamente implicada y en total coordinación con el Ministerio de Defensa y el Ejército de Tierra", han añadido.



En total, Tess ha suministrado 41 blindados de los 348 contratados por el Ministerio de Defensa, allá por agosto de 2020. De acuerdo al nuevo calendario confeccionado por Tess, a lo largo de este año el Ejército debería recibir otras 100 unidades en diferentes versiones.

La entrada en servicio de los nuevos blindados lleva aparejada un programa de formación para sus conductores, jefes de vehículo, tiradores e instructores, así como para el personal que se encargará directamente de su mantenimiento.