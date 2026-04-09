Corea del Norte encadena tres días de ejercicios militares y prueba el lanzamiento de un misil con ojivas de racimo

El régimen norcoreano subrayó que recientes mensajes diplomáticos no son señales conciliadoras, sino advertencias contra nuevas provocaciones.

También se testearon sistemas de armamento electromagnético, bombas de fibra de carbono y misiles antiaéreos de corto alcance.

Las pruebas incluyeron el misil balístico Hwasongpho-11 Ka, capaz de destruir objetivos en áreas de 6,5 a 7 hectáreas.

Corea del Norte realizó tres días consecutivos de ejercicios militares, incluyendo el lanzamiento de misiles con ojivas de racimo.

Mientras la atención se centra en Oriente Próximo, en Corea del Norte continúan con su agenda de pruebas militares.

La última de las realizadas por el régimen de Pionyang ha sido el lanzamiento de misiles de diferentes tipos, incluido uno equipado con bombas de racimo.

Se trata de un tipo de munición que ha estado utilizando Irán en ataques contra Israel para poder atravesar la famosa Cúpula de Hierro.

Las pruebas militares fueron realizadas los días 6, 7 y 8 de abril bajo la dirección del general Kim Jong Sik, vicedirector de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, tal y como recoge la agencia estatal KCNA.

Uno de los ensayos sirvió para "estimar las aplicaciones de combate" del misil balístico Hwasongpho-11 Ka equipado con una ojiva de racimo.

Este armamento, según la misma agencia controlada por el régimen, "puede reducir a cenizas cualquier objetivo que cubra un área de 6,5 a 7 hectáreas con la máxima potencia".

Asimismo, los militares norcoreanos probaron "un sistema de armamento electromagnético y bombas de fibra de carbono", así como un sistema móvil de misiles antiaéreos de corto alcance.

Antes de las pruebas recientes, el último lanzamiento de misiles balísticos norcoreanos se produjo el 14 de marzo en medio de unos ejercicios militares conjuntos entre Seúl y Washington.

Desde Seúl, el Ejército surcoreano informó este pasado miércoles del lanzamiento de varios proyectiles desde Corea del Norte hacia el mar de Japón, y anunció también más lanzamientos desde la zona de Pionyang el martes, según recoge Efe.

Las pruebas tuvieron lugar después de que el primer viceministro de Asuntos Exteriores norcoreano, Jang Kum-chol, minimizara el reciente optimismo de Seúl tras los elogios del liderazgo de Pionyang al presidente surcoreano, Lee Jae-myung.

Estos elogios fueron por las palabras conciliadoras del régimen sobre las incursiones de drones civiles en territorio norcoreano entre septiembre de 2025 y enero de 2026.

Corea del Sur había interpretado como una señal positiva un inusual mensaje emitido esta semana por Kim Yo-jong, la influyente hermana de Kim Jong-un, donde dijo que el mandatario consideraba que Lee mostró una actitud "honesta y de mente abierta" al mostrar una actitud de pesar por las mencionadas incursiones de drones.

El viceministro Jang, sin embargo, subrayó que el mensaje de Kim Yo-jong no era conciliador, sino una advertencia para evitar nuevas provocaciones.