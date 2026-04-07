Santa Bárbara se postula como "la única fábrica española capaz de modernizar de inmediato los Leopardo 2E"

Santa Bárbara destaca su experiencia de más de 20 años y su cadena de suministro consolidada, demostrada en operaciones críticas como la recuperación urgente de Leopardo para Ucrania.

La modernización llevará los tanques al estándar Leopardo 2A8, el más reciente de la plataforma, y consolidará a la planta de Sevilla como centro de excelencia en mantenimiento y actualización de vehículos militares.

El contrato de modernización, valorado en miles de millones, podría firmarse este año y supondrá un impulso económico y tecnológico para Andalucía, generando más de 200 empleos directos y hasta 1.000 indirectos.

Santa Bárbara Sistemas se presenta como la única fábrica española capaz de modernizar de inmediato los tanques Leopardo 2E del Ejército de Tierra.

El programa de modernización de los Leopardo 2E del Ejército de Tierra es uno de los que más papeletas tiene para firmarse este mismo año.

Un contrato milmillonario que podría cristalizar en los próximos meses y que supondría un importante impulso para Santa Bárbara Sistemas.

La compañía, en sus instalaciones de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha congregado hoy a más de 300 compañías con motivo del Día de la Industria de Apoyo al Ciclo de Vida. Un escaparate perfecto para mostrar las capacidades de la compañía en este ámbito clave de los programas militares.

Sin embargo, durante la jornada, también ha habido espacio y tiempo para abordar los programas más inminentes como el que protagoniza el Leopardo, una plataforma originaria de KNDS y en la que GDELS cuenta con más de 20 años de experiencia.

Tal y como ha indicado Plácido Pontedura, director de la planta de GDELS-SBS en Alcalá de Guadaíra, "Santa Bárbara es la única instalación española capaz de arrancar de inmediato la modernización del Leopardo 2E".

Además de las dos décadas de conocimiento acumulado en la plataforma, Pontedura apunta a "una cadena de suministro madura que la compañía ha liderado y consolidado" durante los últimos años con programas tanto propios como en los que tiene alta participación.

"Esta capacidad quedó probada en situaciones críticas, como la recuperación urgente de los Leopardo enviados a Ucrania, una operación que ninguna otra planta en España podría replicar", ha afirmado. "Somos la casa del Leopardo".

Tanque Leopard 2E Izan González

Este programa, que el Ministerio de Defensa debería ejecutar "antes del verano", según las fuentes industriales consultadas por EL ESPAÑOL, se traduciría en un importante impulso para la compañía.

Según datos de la propia compañía, la modernización del Leopardo supondría para Andalucía más de 200 empleos directos y hasta 1.000 indirectos, consolidando a la comunidad como polo tecnológico de la defensa terrestre y contribuyendo de manera directa a la autonomía estratégica nacional.

El modelo elegido sería una modernización hacia el estándar Leopardo 2A8, la más reciente de las desarrolladas por KNDS. El Ejército de Tierra cuenta actualmente con unos 200 tanques del modelo Leopardo 2EM que podrían modernizarse hacia esa nueva versión.

Centro de excelencia

El director general de la compañía, Alejandro Page, ha destacado la capacidad de Santa Bárbara Sistemas y toda su cadena de suministro para cubrir de "forma inmediata, con capacidades reales y con garantías demostradas las necesidades de seguridad y defensa marcadas por el Gobierno de España".

Asimismo, Page también ha explicado la importancia del ciclo de vida durante todo el tiempo de servicio de cualquier plataforma y la apuesta por un sostenimiento en el que también caben otros aspectos como la mejora o la actualización de los vehículos.

Con este tipo de trabajos "no se permiten experimentos", ha indicado el director, quien también ha asegurado que España "tiene una industria muy potente" en el ámbito de la defensa. "Tenemos que creérnoslo", ha sentenciado.

Plácido Pontedura ha explicado que la planta sevillana "es el Centro de Excelencia de Santa Bárbara para el mantenimiento y apoyo al ciclo de vida de vehículos como los Leopardo, Pizarro o Castor". Y de artillería como el SIAC.

Dispone de centro de integración y fabricación avanzada de subsistemas críticos, una de las mayores cámaras semianecoicas de Europa y la pista de pruebas, también entre las mejor preparadas de todo el continente con la ventaja de estar en el mismo recinto que la fábrica.