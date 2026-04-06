Sotera crea 'SecureShield', la app que blinda los móviles contra los hackers y evita que hasta Zuckerberg lea tu WhatsApp

SecureShield está dirigida principalmente a empresas y altos directivos que manejan información confidencial, y complementa al SecurePhone, el móvil certificado por el CNI como inmune a Pegasus.

Para máxima seguridad, ambos participantes de la comunicación deben tener instalada la app, lo que impide incluso a Meta acceder al contenido de WhatsApp.

La aplicación crea una red privada que cifra los datos y cambia constantemente la IP del dispositivo, evitando rastreos y análisis de patrones.

Sotera ha lanzado 'SecureShield', una app que vuelve los móviles invisibles ante hackers y operadores, protegiendo la privacidad de las comunicaciones.

Semanas atrás, la negligencia de un marino francés dejó expuesto al portaviones Charles de Gaulle, desplegado en las proximidades de Chipre para defender a la isla de los bombardeos de Irán.

El efectivo desveló, sin ser consciente de ello, la ubicación exacta de la embarcación al registrar en la aplicación de running Strava, instalada en su móvil personal, el ejercicio que acababa de realizar sobre la cubierta, comprometiendo la seguridad del buque insignia de Francia.

"Eso con SecureShield no hubiera pasado", asegura a EL ESPAÑOL Jordi Casas, director de Ventas de Sotera Digital Security, empresa que ha creado una app capaz de volver invisible cualquier teléfono móvil.

"El SecureShield es una red privada definida por software que ofusca tu móvil y hace que sea indetectable a nivel red, al punto que el operador del teléfono no tiene información de ti", subraya Casas.

En este sentido, desde Sotera señalan que para tener una certeza al 100% de la fiabilidad del sistema es necesario que ambos participantes de la comunicación tengan instalada la aplicación en sus respectivos aparatos.

Cuando dos personas tienen el SecureShield se crea un túnel de seguridad que ni siquiera Meta, que es el propietario de WhatsApp, tiene información de lo que se diga o transfiera en esa conversación, ni tampoco con quién estás hablando. Se está totalmente blindado", detalla Casas.

Cabe señalar que la tecnología desarrollada por Sotera protege todas aquellas conexiones que se lleven a cabo mediante internet, ya sea mensajería, videollamadas o audios, pero no llamas que se realicen a través de una línea telefónica tradicional.

Jordi Casas, director de Ventas de Sotera Digital Security Rud Pedersen

Casas explica que la instalación del SecureShield es muy similar a la de cualquier otra aplicación móvil. "Básicamente, te bajas la app que nosotros te decimos y a la vez debes darnos el IMEI del teléfono, algo así como el DNI del móvil, para ocultarlo de la red".

El servicio que ofrece Sotera es mensual y en su página web ofrece dos planes: uno de 12 GB por 130 dólares (112 euros al cambio actual) y otro de 22 GB a cambio de 150 dólares (129 euros). SecureShield utiliza cifrado aprobado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de Estados Unidos, con tecnología de punta.

Al cambiar constantemente de rutas, bloquea cualquier análisis de patrones y previene que un tercero rastree la actividad y ubicación del móvil.

"La IP del teléfono cambia cada vez que tú abres una una aplicación y siempre está brincando de una a otra de forma que la gente no te puede traquear", asegura Casas.

15 clientes en España

SecureShield fue lanzado al mercado el pasado noviembre y en España ya acumula 15 clientes, principalmente empresas que adquieren el servicio para los cargos de rango alto. El grueso de sus clientes de la compañía, no obstante, se encuentran en el continente americano, sobre todo en Estados Unidos y en países latinoamericanos.

El perfil al que apuntan desde Sotera son empresarios, especialmente de empresas tecnológicas, "que manejan información muy confidencial".

Desde Sotera aseguran haberse adelantado a las amenazas del futuro, en el que la tecnología cuántica facilitará las infiltraciones en cualquier dispositivo.

"Actualmente, en el mundo existen muchas empresas que están almacenando metadatos y los mantendrán hasta que la computación cuántica permita desencriptarlos. Cuando logren hacer eso podrán alterar conversaciones o documentos de WhatsApp sin que los usuarios se enteren", ha advertido Casas. "La seguridad como la conocemos va a cambiar 100%".

Complemento del SecurePhone

Desde la compañía apuntan a que su aplicación está pensada para usar conjuntamente con el SecurePhone, el móvil hiperseguro con el que Sotera irrumpió en el mercado años atrás.

Este teléfono, por ejemplo, no puede ser perturbado por Pegasus, el software espía de origen israelí con el que, en 2021, fueron infectados los dispositivos del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

SecurePhone Sotera

De hecho, el SecurePhone es el único móvil que cuenta con la certificación de nivel "alto" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), acreditación que debe ser revalidada el próximo año.

"El SecurePhone no viene a sustituir a tu teléfono, es una línea de segura que sólo permite hacer llamadas y tiene un servicio de mensajería específico en la que puedes chatear y mandar mensajes de voz, pero no tienes acceso a correos ni tampoco a otras aplicaciones", detalla Casas.

Por esta razón, "en una misma compañía todo el mundo podría tener SecureShield y únicamente un grupo muy reducido el SecurePhone", propone Casas.

Actualmente, existen 5.000 SecurePhone activos en todo el mundo y el 10% son utilizados en territorio español, asegura Casas. "En Europa, España es nuestro cliente más importante".