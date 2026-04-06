Daniel García Guelbenzu, nuevo director general del Área de Defensa de Boost Air

La incorporación de García Guelbenzu coincide con el crecimiento sostenido de Boost Air en defensa y su orientación hacia capacidades industriales y tecnológicas propias.

El nuevo directivo reforzará la apuesta de Boost Air por la excelencia operacional, la seguridad y la autonomía estratégica, tanto a nivel nacional como internacional.

García Guelbenzu aporta más de 25 años de experiencia en el ámbito aeroespacial y de defensa, habiendo liderado empresas como MBDA España, GE Aviation, Airbus y Boeing.

Boost Air ha nombrado a Daniel García Guelbenzu como nuevo director general del Área de Defensa para fortalecer su presencia en el sector.

Boost Air, compañía resultante de la integración de Gestair, Brok-air y ATS Aviation, ha nombrado a Daniel García Guelbenzu como nuevo director general del Área de Defensa, en una apuesta por consolidar su presencia en un mercado estratégico y en expansión.

Con esta incorporación, la empresa refuerza su compromiso con la excelencia operacional, la seguridad y la autonomía estratégica, tanto en el ámbito nacional como internacional.

García Guelbenzu asume el cargo en un momento clave para Boost Air, marcado por un crecimiento sostenido en el negocio de defensa y una mayor orientación hacia la creación de capacidades industriales y tecnológicas propias.

Con más de 25 años de experiencia en el sector aeroespacial y de defensa, el nuevo directivo ha ocupado posiciones de liderazgo estratégico, operativo y comercial en compañías internacionales de primer nivel.

Entre 2010 y 2021, García Guelbenzu fue director general de MBDA España, donde lideró el desarrollo y consolidación de la división nacional, situándola como referencia en sistemas de defensa y fortaleciendo sus capacidades de ingeniería.

Anteriormente desempeñó responsabilidades en GE Aviation (2001-2010), Airbus (1999-2001) y Boeing (1997-1999), etapas en las que impulsó alianzas industriales de largo plazo, la creación de capacidades tecnológicas locales y la aportación de valor al cliente militar.

Desde 2021, García Guelbenzu ejerce también como consultor especializado en defensa y aeronáutica, asesorando a empresas del sector en áreas estratégicas y fortaleciendo su red de relaciones con el ecosistema militar europeo y las instituciones reguladoras.

En palabras de Miguel Ángel Morell, director general de Boost Air, "El nombramiento de Daniel representa un hito importante para Boost Air. Su profundo conocimiento del mercado de defensa europeo, su trayectoria probada en gestión operacional y su red de relaciones estratégicas son activos muy valiosos para acelerar nuestro crecimiento en el sector de la defensa".