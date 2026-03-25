La española Sener lidera un consorcio para diseñar el primer satélite de defensa europeo para órbitas ultrabajas

El consorcio, formado por 17 organizaciones de cinco países, trabajará en el desarrollo de nuevas tecnologías para superar retos como el mayor rozamiento atmosférico y la necesidad de propulsión avanzada.

El satélite operará entre los 250 y 350 km de altitud, ofreciendo ventajas en inteligencia, vigilancia y reconocimiento militar, así como imágenes más detalladas y menor latencia en comunicaciones.

El proyecto VLEO DEF tiene un presupuesto de 15,65 millones de euros, una duración de 30 meses y está financiado por España, Francia, Luxemburgo, Portugal y Eslovenia.

Sener lidera un consorcio seleccionado por la Agencia Europea de Defensa para diseñar el primer satélite de defensa europeo en órbita ultrabaja (VLEO).

La industria espacial española cada vez tiene un papel más relevante en Europa. El último movimiento está relacionado con el primer satélite de defensa europeo que trabajará en la órbita ultrabaja (VLEO, por sus siglas en inglés).

En este caso, la compañía Sener encabezará el consorcio seleccionado por la Agencia Europea de Defensa (EDA) para desarrollar el diseño del primer concepto de satélite de una constelación futura.

Según explican desde la compañía, este primer satélite se desplegará en un entorno entre los 250 y los 350 kilómetros de altitud respecto a la superficie de la Tierra. Lo que "representa un reto tecnológico actual en el ámbito espacial".

El proyecto, denominado VLEO DEF, cuenta con un presupuesto de 15,65 millones de euros y una duración prevista de 30 meses.

Está financiado por cinco Estados miembro de la Unión Europea: España, Francia, Luxemburgo, Portugal y Eslovenia. Asimismo, la Agencia Europea de Defensa formalizó el contrato el pasado 13 de marzo.

Las órbitas ultrabajas ofrecen ventajas importantes para aplicaciones militares en la rama de la inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

Asimismo, permiten obtener imágenes mucho más detalladas y reducir la latencia en las comunicaciones por su menor distancia con las estaciones en la superficie del planeta.

Firma del consorcio VLEO DEF.png

Tal y como explican desde Sener, entre los desafíos técnicos con los que tendrá que lidiar está el mayor rozamiento con las capas altas de la atmósfera.

Este escenario exige sistemas de propulsión avanzados, materiales especializados y nuevas arquitecturas de satélite diseñadas para mantener la estabilidad orbital.

El proyecto VLEO DEF "abordará estas necesidades y desarrollará tecnologías clave para futuras misiones europeas en este entorno", explican.

Sobre el papel de Sener, la empresa vasca lidera un consorcio de 17 organizaciones industriales y centros de investigación de los cinco países participantes.

En España: Indra, Deimos (adquirida por Indra), Airbus y Satlantis. En Portugal: INEGI, GEOSAT y Omnidea. En Luxemburgo: Integrasys (compañía de origen español), SPARC, LIST, Rafinex, EmTroniX, GRADEL y GomSpace. Francia: Exotrail y Thales Alenia Space. Y, por último, la eslovena Skylabs.

El objetivo del consorcio es preparar el diseño del primer satélite de defensa europeo específicamente optimizado para operar en VLEO.

Sentando así "las bases para un futuro experimento de vuelo que demuestre las tecnologías desarrolladas, incluida la propulsión adaptada a estas altitudes".

"VLEO DEF se enmarca en la estrategia europea para fortalecer las capacidades espaciales de defensa y da continuidad a otros proyectos previos impulsados por EDA", tal y como explican.