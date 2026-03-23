Robles destaca el despliegue de la batería Patriot en Turquía, clave para la defensa del espacio aéreo de la OTAN

España mantiene presencia continuada en Turquía desde 2014 y participa en otras misiones de defensa antiaérea en Letonia y Eslovaquia bajo el paraguas de la OTAN.

Un total de 138 militares españoles operan la batería Patriot en la base de Incirlik, garantizando la defensa aérea permanente y contribuyendo a la estabilidad internacional.

La ministra Margarita Robles destacó el riesgo de escalada en Oriente Próximo y reconoció la eficacia del contingente español en la interceptación de varios misiles.

El sistema Patriot desplegado por España en Turquía es clave para la defensa aérea de la OTAN, especialmente ante la amenaza de misiles y drones desde Irán y otras zonas.

El despliegue del sistema Patriot en Turquía se mantiene como un elemento clave dentro de la arquitectura de defensa aérea de la OTAN, especialmente en el actual contexto de inestabilidad en Oriente Próximo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha alertado del “enorme riesgo” de que la guerra en la región “se enquiste” y ha advertido del “importante número” de misiles lanzados desde Irán que alcanzan cada día territorio turco.

Robles ha hecho estas declaraciones durante una videoconferencia con el contingente español desplegado en la base aérea de Incirlik, en el marco de la operación Persistent Effort, y subrayó la preocupación por el uso creciente de misiles de medio alcance y destacó la capacidad de Irán para fabricar armamento más avanzado, incluidos drones.

Por su parte, los militares españoles, que operan una batería del sistema Patriot como parte de una misión de la OTAN, informaron a la ministra de que han intervenido ya en la interceptación de varios misiles en el espacio aéreo turco.“El nivel de disparos de misiles es considerable y puede enquistarse”, advirtieron los efectivos desde Turquía.

Videoconferencia con el contingente de la Unidad Patriot A/T XXIII desplegada en la Base de Incirlik, en el marco de la operación ‘Persistent Effort’ Rubén Somonte MDE

La comunicación con el puesto de mando de la Unidad Patriot A/T XXIII coincidió con la visita institucional de la ministra al Mando de Artillería Antiaérea, organismo clave en la protección del espacio aéreo de las Fuerzas Armadas y responsable de garantizar la cobertura frente a amenazas aéreas sobre unidades desplegadas y objetivos estratégicos.

Durante la conexión, Robles ha trasladado un mensaje de respaldo al contingente, subrayando el contexto internacional adverso en el que operan: “Sabemos que son momentos muy complicados, pero como siempre, nuestras Fuerzas Armadas responden con eficacia y profesionalidad a la defensa colectiva, la paz y la seguridad de los aliados”.

Eso sí, la ministra ha insistido en que la situación en Turquía es difícil porque aunque se interceptan los misiles y drones, "algunos puede haber el riesgo de que no se intercepten y, además, las posibilidades de lanzamiento no son solamente desde Irán, sino desde zonas de proxy".

La unidad española desplegada en Turquía tiene como misión garantizar una defensa aérea permanente, operando las 24 horas del día, los siete días de la semana, frente a posibles amenazas desde el aire. Su labor contribuye directamente a la estabilidad y seguridad internacional.

En un escenario marcado por la proliferación de misiles y drones, el sistema Patriot se consolida como pieza clave en la protección del espacio aéreo aliado, reforzando la disuasión y la capacidad de respuesta colectiva ante eventuales agresiones.

El contingente actual está formado por 138 militares encargados de operar una batería Patriot con capacidad de detección y seguimiento de lanzamientos procedentes tanto del conflicto en Oriente Próximo como de la guerra en Ucrania.

La ministra de Defensa destacó que se trata de una operación “estrictamente defensiva”, representativa del compromiso de España con la solidaridad aliada y la defensa colectiva.

Además de su papel disuasorio, la participación española ha resultado decisiva en actuaciones recientes, como la interceptación de tres misiles lanzados desde Irán, gracias a la información facilitada por la unidad desplegada

Más de una década en Turquía

El despliegue español en Turquía se remonta a finales de 2014, cuando la OTAN decidió reforzar las capacidades de defensa aérea del país en el contexto de la guerra en Siria. Desde entonces, la operación ‘Apoyo a Turquía’ ha consolidado una presencia continuada que evidencia el compromiso sostenido de España con la seguridad del flanco sur de la Alianza.

El personal desplegado pertenece al Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71, con base en el acuartelamiento ‘Capitán Guiloche’ en Madrid, visitado también por la ministra junto al jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Amador Enseñat.

Este regimiento forma parte del Mando de Artillería Antiaérea, cuya misión es garantizar la protección frente a amenazas aéreas no solo en territorio nacional, sino también en operaciones internacionales.

Actualmente, España mantiene asimismo unidades de defensa antiaérea desplegadas en Letonia y Eslovaquia, en el marco de los compromisos adquiridos con la OTAN.