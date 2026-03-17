El sistema Crow de Indra demuestra su capacidad contra drones ante varios países del flanco este de la OTAN

El despliegue del Crow ha demostrado su eficacia en entornos de bajas temperaturas y su adaptabilidad, validada en ejercicios de interoperabilidad de la OTAN en 2024.

El sistema Crow destaca por su arquitectura abierta, permitiendo una integración sencilla con tecnologías de distintos fabricantes, clave para el futuro 'muro de drones' europeo.

Varios países del norte y este de Europa han mostrado interés en el sistema Crow por su capacidad de interoperar con diferentes sensores y sistemas de mando.

El sistema antidrones Crow de Indra ha sido desplegado en Lituania por el Destacamento Aéreo Táctico 'Vilkas' para proteger el flanco este de la OTAN.

El Destacamento Aéreo Táctico 'Vilkas' es una de las misiones internacionales más importantes de las Fuerzas Armadas españolas. Se encuentran ubicados en Lituania, donde un grupo de unos 200 militares realizan labores de protección aérea del flanco este de la OTAN empleando 11 cazas F-18 y un A400M.

Además de esta docena de aeronaves, el contingente español también está a cargo del sistema CROW, desarrollado por Indra, que proporciona capacidad antidrones en la zona de responsabilidad del 'Vilkas'.

Según explica la propia compañía, varios países de la región —incluido Lituania— han mostrado interés en el rendimiento del sistema antidrones español como parte de su estrategia de protección de infraestructuras críticas.

"En las últimas semanas, diferentes delegaciones de países del norte y del este de Europa se han acercado a conocer el sistema de primera mano", apuntan. "Para lo que el Ejército del Aire y del Espacio ha contado con el apoyo de ingenieros de Indra desplazados a la zona para prestar soporte".

El despliegue del CROW se anunció el pasado diciembre tras una reunión entre Margarita Robles y su homólogo lituano Robertas Kaunas. Solo unos días después de que varias aeronaves no tripuladas rusas penetraran en el espacio aéreo de la Alianza Atlántica.

Tal y como informó el Estado Mayor de la Defensa, el sistema Crow se instaló en la base aérea de Siauliai —sede del 'Vilkas'— pocas semanas después del anuncio y comenzó a operar como parte del Destacamento a manos de un equipo de nueve militares del Escuadrón de Apoyo al Despliegue del Ejército del Aire.

El interés sobre la plataforma española llega en un momento clave para el planteamiento de la protección contra drones de los países limítrofes con Rusia, que se encuentran trabajando en el drone wall (muro de drones).

Este drone wall será un conjunto de sistemas dispuestos a lo largo de 3.000 kilómetros que reforzarán los sistemas antiaéreos actualmente desplegados para la detección y neutralización de aeronaves no tripuladas.

Uno de los requisitos que buscan los países participantes es contar con tecnologías de arquitectura abierta, capaces de combinarse con todo tipo de sistemas para crear una red de vigilancia, sensores y efectores heterogénea pero perfectamente integrada.

Sistema antidrones de Indra desplegado en Lituania Cedida

Precisamente, explican desde Indra, uno de los puntos fuertes del sistema Crow es su sistema de mando y control, que proporciona inteligencia para identificar las amenazas y está "preparado para integrarse de forma sencilla con todo tipo de sensores, efectores y sistemas de mando, sin importar el fabricante".

Otro de los aspectos clave de la instalación del Crow en Lituania es que ha servido para probar sus capacidades en entornos de bajas temperaturas, que se une a otros despliegues militares como en Mali de parte de la UE y civiles como la cumbre de la OTAN en Madrid en 2022 y, más recientemente, en el cambio de mando presidencial en Chile.

Sistema antidrones español

Una de las primeras apariciones del sistema de Indra en el ámbito militar de la OTAN se produjo en septiembre de 2024, cuando la compañía desplegó esta tecnología en los Ejercicios de Interoperabilidad organizados por la Agencia de Información y Comunicaciones de la Alianza.

En esa cita internacional, el Crow demostró ser capaz de "interoperar con todo tipo de sistemas y adaptarse a cada misión y tipo de ataque", tal y como explican desde Indra. También los protagonizados por los enjambres de drones.

Varias fuerzas armadas de países europeos se encuentran actualmente en pleno proceso de adquisición de sistemas antidrones para hacer frente a gran variedad de sistemas y escenarios diferentes a los que se tienen que enfrentar sus militares.

Esta situación conduce a la elección de sistemas abiertos e interoperables que permitan una integración común con el resto de países y con la tecnología de diferentes fabricantes.

Dispositivos del sistema antidron Crow, de Indra.

Bajo esta premisa, el sistema de mando y control de Crow demostró durante esos ejercicios de 2024 su capacidad para operar con 27 sensores y efectores de diferentes compañías.

Para conseguirlo, Indra recurre a un nuevo estándar de interoperabilidad de la OTAN que permite la integración de todo tipo de tecnologías de forma "extremadamente sencilla", apuntan.

Fue durante esos ejercicios de 2024 cuando la Alianza Atlántica validó el nuevo estándar de comunicaciones para impulsar la interoperabilidad de las tecnologías de los países. Un movimiento que permitirá que el conjunto de Fuerzas Armadas puedan disponer siempre de la solución antidrón más avanzada.

"El sistema de mando y control de Crow ofrece a cada ejército completa libertad para configurar el sistema que mejor responda a sus necesidades", apuntó Juan López Campos, responsable de Indra de esta solución.

Este sistema también se encuentra preparado para trabajar de forma combinada con los sistemas de mando y control que puedan tener otros países e integrarse en una futura nube de combate.

Muro antidrones

En la noche del 10 de septiembre del año pasado, un total de 19 drones rusos penetraron en el espacio aéreo de Polonia.

"Las fuerzas polacas y aliadas monitorizaron docenas de objetivos por radar y, considerando aquellos que podrían representar una amenaza, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas decidió neutralizarlos", dijeron desde la OTAN.

Las reacciones por parte de la UE tampoco tardaron. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se refirió solo unas horas después del suceso al "Muro de Drones".

"Debemos invertir en vigilancia espacial en tiempo real, para que ningún movimiento de fuerzas pase inadvertido", apuntó en un discurso sobre el estado de la Unión Europea en Estrasburgo.

La presidenta de la CE también indicó el deber de atender el "llamamiento de nuestros amigos bálticos y construir un Muro de Drones".

Ahora, varios meses después de aquel suceso que encendió todas las alarmas de la OTAN, los países tienen previsto comenzar a construir esa barrera invisible que mantenga fuera del espacio aéreo aliado cualquier amenaza no tripulada.