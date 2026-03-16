Israel afirma haber destruido el “Iran Force One” en un bombardeo contra el aeropuerto de Teherán

La eliminación del avión implica un golpe simbólico y operativo para Irán, afectando tanto su proyección militar como diplomática en la región.

La Fuerza Aérea israelí considera que la destrucción del aparato debilita la capacidad de coordinación y logística del régimen iraní con sus aliados regionales.

El avión, registrado como EP-IGA, era el mayor de la flota gubernamental iraní y se usaba para vuelos de altos funcionarios, incluido el líder supremo y mandos militares.

Israel afirma haber destruido el Airbus A340 conocido como “Iran Force One” en un bombardeo contra el aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán.

La Fuerza Aérea de Israel (IAF) asegura haber destruido el Airbus A340 del gobierno iraní en un ataque aéreo contra el aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán, en una nueva escalada dentro de la campaña israelí contra objetivos estratégicos en territorio iraní.

El aparato, registrado en Irán con la matrícula EP-IGA, era el mayor avión de transporte del escuadrón gubernamental iraní y había sido ampliamente descrito como el “Iran Force One”, en alusión al avión presidencial estadounidense.

En una declaración publicada en X, la IAF definió el A340-300 como “el avión del líder del régimen terrorista iraní” y un “activo estratégico”, al tiempo que aseguró que su destrucción “debilita la capacidad de coordinación entre la cúpula del régimen y los países del Eje, tanto en la construcción de poder militar como en su capacidad de recuperación”.

חיל-האוויר השמיד את מטוסו של מנהיג משטר הטרור האיראני בשדה התעופה ״מהאראבד״ שבטהרן - המטוס שימש את עלי ח׳אמנהאי, מנהיג משטר הטרור האיראני, בכירים נוספים ממשטר הטרור וגורמים בצבא איראן, לקידום רכש צבאי ולניהול קשרים עם מדינות הציר באמצעות טיסות פנים וחוץ.



השמדת המטוס פוגעת… pic.twitter.com/lOtRRIHTff — Israeli Air Force (@IAFsite) March 16, 2026

Según la fuerza israelí, la aeronave también era utilizada por altos funcionarios iraníes y mandos militares para gestionar adquisiciones de armamento y mantener contactos diplomático-militares con los socios del llamado “Eje de la Resistencia”.

La eliminación de un avión de estas características supone un golpe simbólico y operativo para Teherán, que depende en gran medida de sus limitadas capacidades aéreas civiles y militares para sostener conexiones con grupos aliados y exportar influencia regional.

Israel considera desde hace años que cualquier aeronave iraní con capacidad de transporte, ya sea militar o civil, puede emplearse para mover material o personal vinculado a sus milicias proxy, desde Hezbollah hasta los hutíes del Yemen.

Pendiente de verificación

Por ahora, la destrucción del A340 no ha sido verificada de manera independiente. Fuentes del medio especializado The War Zone indicaron que se ha solicitado a proveedores comerciales de imágenes satelitales que confirmen el ataque.

El medio, asegura que fotografías previas por satélite mostraban al avión estacionado en distintas áreas del aeropuerto, aparentemente dispersas entre fuselajes abandonados, lo que podría haber sido un intento iraní de dificultar su detección.

Video allegedly taken during the strike on the VIP Iranian A340 Airbus in Mehrabad airport geolocates the strike at the western hangars complex which is close to the AA defenses and has access to the open southern runway.

Rough Point of Impact (POI) #geoposted 35.69465,51.271681 pic.twitter.com/zFBPfCZnPa — OSGINT (@posted_news) March 16, 2026

Durante años, el A340 ha servido principalmente para vuelos de largo alcance de funcionarios de alto rango, incluida la delegación que acompañó al presidente Masoud Pezeshkian a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2024.

Su pérdida representa no solo un revés logístico, sino también una señal del alcance con el que Israel busca erosionar las capacidades del aparato estatal iraní, tanto en el plano militar como diplomático.