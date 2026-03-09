Indra emprende el desarrollo de chips de nitruro de galio para ubicar a la industria española a la vanguardia del mundo

La construcción de la primera fábrica española de chips GaN en Vigo refuerza la soberanía tecnológica nacional y sitúa a España en la vanguardia europea de semiconductores avanzados.

Participan empresas como Televés, SPARC Foundry y RBZ Robot Design, así como universidades y centros tecnológicos, aportando capacidades complementarias en investigación y fabricación.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de más de nueve millones de euros y se extenderá durante cuatro años, integrando toda la cadena de valor de dispositivos GaN.

Indra lidera el proyecto GIGaNTE para desarrollar chips de nitruro de galio (GaN) en España, esenciales para sistemas de defensa y comunicaciones avanzadas.

Indra ha lanzado el proyecto GIGaNTE (Iniciativa de Investigación en Tecnologías de Nitruro de Galio (GaN) y Tecnologías de Empaquetado Avanzado), una iniciativa estratégica concebida para dotar a España de capacidades propias en tecnologías basadas en nitruro de galio, material clave para aplicaciones avanzadas de defensa, especialmente en sistemas de radar y comunicaciones de alta fiabilidad.

El objetivo es que la industria española pueda desarrollar y producir de forma autónoma una nueva generación de dispositivos electrónicos de altas prestaciones, ubicando al país en la vanguardia tecnológica mundial.

El proyecto contempla el desarrollo de un proceso propio de fabricación GaN que permitirá avanzar en nuevos dispositivos y circuitos capaces de trabajar en rangos de frecuencia muy exigentes. Entre las metas técnicas destacan el diseño de circuitos integrados monolíticos (MMICs) especializados y el desarrollo de técnicas de integración y empaquetado avanzado que faciliten su incorporación en módulos y antenas más compactas, fiables y eficientes.

Estas capacidades son críticas para sistemas de radar multifunción, soluciones de guerra electrónica y enlaces de comunicaciones seguras que requieren gran potencia, eficiencia energética y robustez frente a condiciones operativas extremas.

La iniciativa GIGaNTE cuenta con un presupuesto superior a nueve millones de euros y una duración prevista de cuatro años. Por primera vez en España, configurará una cadena de valor integral en torno al GaN, que abarque desde el diseño de dispositivos avanzados hasta su fabricación, integración y validación final.

El proyecto se enmarca en el Programa Misiones de Ciencia e Innovación (PEICTI 2024–2027) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad, gestionado a través del CDTI, y contribuye a reforzar la soberanía tecnológica española en un ámbito de alta criticidad estratégica, con vocación de integrarse en la futura cadena de valor europea de semiconductores compuestos.

En el consorcio liderado por Indra participan compañías de referencia como Televés Corporación, SPARC Foundry y RBZ Robot Design, que aportan capacidades complementarias en electrónica avanzada, diseño de circuitos integrados y plataformas industriales de fabricación.

SPARC Foundry, en particular, pone a disposición del proyecto su plataforma de fabricación abierta en tecnologías III‑V y GaN, elemento clave para asegurar una capacidad de producción escalable y competitiva.

En paralelo, equipos científicos de la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Vigo, la Universidad de Salamanca y el Centro Tecnológico de las Telecomunicaciones de Galicia (GRADIANT) contribuyen con investigación en arquitecturas GaN, caracterización de dispositivos, modelos compactos y nuevas aproximaciones de integración de circuitos.

Una capacidad esencial

"El nitruro de galio está llamado a transformar la próxima generación de sistemas de defensa y comunicaciones, y liderar un proyecto como GIGaNTE es una muestra clara del compromiso de Indra Group con el desarrollo de capacidades tecnológicas críticas desde España", ha señalado Joaquín Ponz, responsable de Portfolio e Innovación de la compañía.

A su juicio, coordinar esta iniciativa estratégica permitirá impulsar un ecosistema industrial y científico de primer nivel y avanzar hacia sistemas de radar, guerra electrónica y comunicaciones mucho más potentes, eficientes y fiables.

Asimismo, Ponz ha subrayado que contar con la capacidad de desarrollar y producir estas tecnologías en España es esencial para reforzar la soberanía tecnológica y la competitividad de la industria en un momento en que Europa necesita soluciones propias que respalden su autonomía estratégica.

GIGaNTE se integra en la apuesta de Indra por fortalecer las capacidades nacionales en tecnologías de base críticas, una estrategia que también se materializa a través de SPARC Foundry, compañía de la que es socio mayoritario con una participación del 37%.

En junio de 2025, Indra anunció su entrada en el capital de SPARC con el propósito de liderar en España el diseño y la producción de chips basados en nitruro de galio y otras tecnologías III‑V, en una de las tres iniciativas más ambiciosas de Europa en semiconductores fotónicos y de radiofrecuencia.

En enero de este año, la compañía ha dado un nuevo impulso con el inicio de la construcción en Vigo de la primera fábrica española de chips GaN, una instalación pionera que reforzará la soberanía tecnológica y servirá de base para futuros sistemas avanzados en los ámbitos de defensa y aeroespacial.

Esta infraestructura industrial constituye el pilar de las futuras capacidades de fabricación del proyecto y se integra en el desarrollo de la plataforma tecnológica de SPARC Foundry, consolidando el papel de Indra como empresa tractora de la industria nacional en un ámbito estratégico para España y Europa.