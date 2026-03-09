Europa, epicentro del rearme global: las importaciones de armas se disparan un 210% en diez años

En contraste con Europa, las importaciones de armas en Asia y Oceanía cayeron un 20%, destacando la caída del 72% en las compras de China.

Europa se consolida como la región que más ha incrementado sus importaciones de armas en la última década, con un aumento del 210%, muy por encima del crecimiento global del 9,2% en los flujos internacionales de armamento. EEUU se mantiene como el principal proveedor, responsable del 48% del material transferido a nivel mundial.

Las importaciones conjuntas de los 29 miembros europeos de la OTAN crecieron un 143% entre los periodos 2016–2020 y 2021–2025. De ese total, Estados Unidos suministró el 58%, seguido por Corea del Sur (8,6%), Israel (7,7%) y Francia (7,4%).

Así se desprende del último informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), que analiza las transferencias de armas en el mundo durante la última década.

Aunque las entregas a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022 son la principal causa del repunte, “la mayoría de los demás Estados europeos también han comenzado a importar significativamente más armas para reforzar sus capacidades militares”, explica Mathew George, director del Programa de Transferencias de Armas del SIPRI.

Tras Ucrania, los mayores importadores europeos han sido Polonia y el Reino Unido. El aumento de las tensiones con Rusia y la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con la defensa del continente han acelerado el rearme, y los aliados europeos de la OTAN han más que duplicado sus compras de armas en la última década.

EEUU, el gran proveedor de armas

El informe del SIPRI sitúa a EEUU como el principal proveedor de armas a los países europeos, con el 48% de las importaciones totales.

Por primera vez en dos décadas, la mayor parte de las exportaciones de armamento estadounidenses tuvieron como destino Europa (38%) y no Oriente Medio (33%).

Pese a ello, Francia (con el 9,8 % de las exportaciones mundiales), Alemania (con el 5,7 %), Italia y el Reino Unido continúan entre los diez mayores exportadores de armas del mundo.

Sin embargo, la investigadora del Programa de Transferencias de Armas del SIPRI, Katarina Djokic, subraya que los principales proveedores europeos dirigen la mayoría de sus ventas fuera del continente.

En contraste, las importaciones de armas a Oriente Próximo cayeron un 13% desde 2016, a pesar de las tensiones y conflictos persistentes en la región. Arabia Saudí, Catar y Kuwait se mantienen entre los diez mayores importadores del planeta, en su mayoría con compras procedentes de Estados Unidos.

“Los Estados árabes del Golfo buscan reforzar sus vínculos con proveedores tradicionales como Estados Unidos y Francia, al tiempo que exploran nuevas fuentes de suministro”, explica Zain Hussain, investigador del SIPRI.

Israel, séptimo proveedor mundial

Israel ha reforzado su posición en el mercado internacional de armamento en los últimos años, hasta convertirse en el séptimo mayor proveedor mundial. Su cuota de las exportaciones globales aumentó del 3,1% en el periodo 2016–2020 al 4,4% entre 2021 y 2025, superando por primera vez al Reino Unido (3,4%).

“A pesar de estar inmerso en la guerra de Gaza y de llevar a cabo ataques en Irán, Líbano, Catar, Siria y Yemen, Israel logró ampliar su participación en el comercio mundial de armas”, señaló Zain Hussain, investigador del Programa de Transferencias de Armas del SIPRI.

Según el experto, la industria armamentística israelí se ha consolidado en el desarrollo de sistemas de defensa aérea, un segmento con una demanda global en auge. A

l mismo tiempo, el ejército israelí continúa dependiendo de las importaciones para varios tipos de equipos esenciales.

Caen las entregas de armas a Asia y Oceanía

“El temor a las intenciones de China y a su creciente poder militar sigue impulsando el rearme en Asia–Pacífico, donde muchos países aún dependen de armas importadas”, explicó Siemon Wezeman, investigador sénior del SIPRI.

Las importaciones de armas en Asia y Oceanía representaron el 31% del total mundial entre 2021 y 2025, pese a una caída del 20% respecto al periodo anterior.

El descenso se debió, sobre todo, al desplome del 72% en las compras de China, que salió por primera vez desde los años noventa del listado de los diez mayores importadores, impulsada por el aumento de su producción nacional.

Cuatro países de la región —India, Pakistán, Japón y Australia— se mantuvieron entre los diez mayores compradores del mundo. Estados Unidos fue el primer proveedor, con el 35% de las transferencias, seguido de Rusia (17%) y China (14%).

India se consolidó como el segundo mayor importador global, aunque redujo ligeramente sus compras (–4%) y continúa diversificando sus fuentes: las importaciones procedentes de Rusia bajaron del 51% al 40% respecto al quinquenio anterior.

En cambio, Pakistán incrementó sus adquisiciones un 66%, en gran parte desde China, su principal proveedor. Japón y Taiwán también registraron fuertes aumentos, del 76% y 54% respectivamente.