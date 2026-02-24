Países Bajos adquiere el software 'Ecosstm' de GMV para fortalecer sus capacidades de vigilancia espacial

Ecosstm ya está implementado en centros espaciales de referencia en Alemania, España, Rumanía y Grecia, consolidándose como estándar europeo en gestión del tráfico espacial.

La herramienta refuerza la autonomía operativa neerlandesa y su contribución a la defensa y cooperación europea en seguridad espacial.

Países Bajos ha integrado el software Ecosstm de la española GMV para reforzar su capacidad de vigilancia y seguimiento espacial.

El Centro de Operaciones Espaciales de los Países Bajos, dependiente de la Real Fuerza Aérea y Espacial neerlandesa, ha anunciado la integración del software Ecosstm, desarrollado por la empresa española GMV, con el propósito de reforzar su capacidad nacional de Vigilancia y Seguimiento Espacial (SST) y Conciencia del Dominio Espacial (SDA).

Esta incorporación permitirá a Ámsterdam elevar su autonomía operativa y mejorar su contribución a los esfuerzos conjuntos de defensa y cooperación europea en materia espacial, según han detallado este martes desde GMV a través de un comunicado.

Ecosstm es una solución avanzada diseñada para cubrir toda la cadena operativa de un centro de control espacial, abarcando desde la planificación y asignación de sensores hasta la prestación de servicios especializados a los usuarios finales.

Entre sus principales funcionalidades destacan la gestión y mantenimiento del catálogo de objetos espaciales, la detección de eventos de sobrevuelo, el seguimiento de reentradas atmosféricas y la coordinación de operaciones de evitación de colisiones en órbita, una tarea crítica en un entorno cada vez más saturado de satélites y restos orbitales.

Ecosstm ya se encuentra implementado en diversos centros de referencia internacional, tanto civiles como militares, entre ellos el Centro de Vigilancia Espacial de las Fuerzas Armadas alemanas (Weltraumlagezentrum), el Centro de Operaciones y Vigilancia Espacial español (COVE) y los sistemas nacionales de vigilancia espacial de Rumanía y Grecia.

Asimismo, sirve como núcleo tecnológico del centro de operaciones comerciales Focusoc de GMV y del Space Safety Portal de la Space Data Association, consolidando su posición como estándar europeo en gestión del tráfico espacial.

Según ha apuntado Alberto Águeda, director de Vigilancia y Gestión de Tráfico Espacial de GMV, "este nuevo contrato fortalece la larga trayectoria de GMV en el ámbito del conocimiento, vigilancia y gestión del tráfico espacial, donde la compañía es un referente a nivel mundial en los ámbitos civil, militar y comercial".

En este sentido, Águeda ha subrayado que la incorporación de las Fuerzas Armadas neerlandesas como usuarias de Ecosstm "constituye un hito clave" en la consolidación de esta tecnología como elemento central para la seguridad y sostenibilidad del entorno espacial.

Por su parte, el Comandante Scott Akkerman, responsable de capacidades de Conciencia del Dominio Espacial en el Centro de Operaciones Espaciales neerlandés, ha destacado que la implantación de Ecosstm "es un eslabón fundamental en los primeros pasos hacia una capacidad soberana de SDA".

Esta herramienta, ha explicado, permitirá "desarrollar operaciones nacionales en el espacio y ofrecer servicios sólidos a las otras ramas de las Fuerzas Armadas, así como a los aliados y la OTAN".

De esta manera, la integración del software en la infraestructura operativa de la Defensa neerlandesa no solo refuerza la capacidad de observación y control del entorno orbital de los Países Bajos, sino que también representa un impulso a la cooperación tecnológica europea en el ámbito de la seguridad espacial.