Rusia exhibe en Riad su Ballista, una torreta de 30 mm para modernizar blindados sin cambiar de flota

Rusia aprovecha el World Defense Show 2026, que se celebra estos días en Riad, para presentar la Ballista, una estación de armas remotamente controlada concebida como una solución de modernización rápida y relativamente económica para vehículos blindados y defensas fijas.

El mensaje es claro: más potencia de fuego sin cambiar de vehículos. La Ballista se presenta como un módulo compacto y fuertemente armado, dirigido a países de Oriente Medio, África y Asia que operan flotas soviéticas o rusas heredadas y quieren prolongar su vida útil.

A diferencia de las estaciones ligeras habituales, la Ballista se aproxima más a una torreta no tripulada de calibre medio. Integra un cañón automático 2A42 de 30 mm con una dotación de 300 proyectiles, una ametralladora coaxial PKTM de 7,62 mm con 2.000 cartuchos y dos misiles anticarro Konkurs-M listos para el lanzamiento.

Durante la feria, que se desarrolla entre los días 8 al 12 de febrero, periodistas especializados han podido examinar de cerca este sistema que Rusia promociona ya como “listo para la exportación”, aseguran desde Army Recognition.

A ello se suma un sistema lanzafumígenos de 81 mm con seis granadas, pensado para la autoprotección y la ocultación durante maniobras o repliegues.

Desde el punto de vista de la integración, el diseño busca facilitar el retrofit. El peso del conjunto sin munición no supera los 1.650 kilos, un límite asumible para muchos transportes blindados de personal con márgenes de carga reducidos en el techo.

La torreta ofrece giro de 360 grados y una elevación de –5 a +70 grados, lo que amplía su utilidad en entornos urbanos y terrenos montañosos.

La filosofía detrás del sistema responde a una tendencia clara en el diseño ruso reciente: incrementar la letalidad manteniendo a la tripulación bajo blindaje. La experiencia operativa de la última década ha demostrado la vulnerabilidad de los artilleros expuestos frente a francotiradores, drones y municiones guiadas de precisión.

La Ballista combina armamento probado con operación remota para ofrecer una modernización incremental, más asumible que la adquisición de vehículos completamente nuevos.

El conjunto ofrece una capacidad de combate escalonada: el cañón de 30 mm garantiza fuego sostenido contra infantería y vehículos ligeros, la ametralladora cubre el combate cercano y los misiles amplían el alcance efectivo hasta 4.000 metros frente a blindados y posiciones fortificadas, según Rosoboronexport, filial de la corporación estatal Rostec.

Todo ello se apoya en un sistema de control de tiro con canales diurnos, térmicos y telemétricos, operativo en cualquier condición de luz o clima.

Además de su empleo en plataformas móviles, Rusia plantea el uso de la Ballista en roles estáticos o semiestáticos —defensa de fronteras, perímetros de bases o infraestructuras críticas—, donde la operación remota reduce riesgos para el personal y permite mantener fuego persistente.

Frente a competidores occidentales —especialmente europeos, israelíes o norteamericanos—, la Ballista aspira a un nicho específico: renuncia a ciertas capacidades avanzadas de integración digital y a misiles de tipo fire and forget, pero apuesta por la robustez, la compatibilidad logística y un coste contenido.

Blindado BTR-22 y lanzacohetes

Según explicó su director general, Alexander Mikheev, “el World Defense Show se ha convertido en una plataforma clave para mostrar a nuestros socios los últimos desarrollos de la industria de defensa rusa”. Y añadió: “En 2026, Riad acoge estrenos mundiales de sistemas desarrollados a partir de la experiencia obtenida en combate”.

Además, la compañía Rosoboronexport también exhibe en la feria otras novedades como el lanzacohetes múltiple Sarma, el nuevo blindado BTR-22, municiones merodeadoras como el RUS-PE y armamento ligero actualizado.

El Sarma de 300 mm montado sobre un chasis 8×8 con tracción total. Rostec State Corporation.

En el caso del BTR-22, Rosoboronexport destaca que puede equiparse con la estación Ballista, “incrementando de forma significativa la capacidad del vehículo para destruir objetivos blindados y emplazamientos protegidos”.

Una propuesta que, en un contexto de presupuestos ajustados y conflictos prolongados, puede resultar atractiva para ejércitos que buscan reforzar su potencia de fuego sin renovar por completo su parque de vehículos.

Por primera vez, Rosoboronexport presentará también el sistema lanzacohetes múltiple Sarma, un MRL de 300 mm de nueva generación desarrollado por Rostec a partir de la experiencia en combate con artillería de cohetes.

Incorpora electrónica avanzada de fabricación rusa, lo que mejora de forma notable sus prestaciones frente a los modelos anteriores, recorta el tiempo de entrada en batería y aumenta la precisión a distancias de hasta 120 km.

Una de sus principales bazas es la movilidad. El vehículo 8x8 puede entrar y salir de posición en apenas tres minutos y lanzar una salva completa de seis misiles en 18 segundos, cifras entre las mejores del mercado mundial de MRL y que refuerzan su supervivencia frente al fuego de contrabatería.

Puede alcanzar los 95 km/h por carretera, y su cabina blindada protege a la tripulación frente a minas, esquirlas de proyectiles y balas perforantes de 7,62 mm.

El sistema puede emplear toda la gama de cohetes no guiados de 300 mm ya existentes, así como tres tipos de cohetes guiados —9M543, 9M544 y 9M549— que se muestran por primera vez en el extranjero en la World Defense Show 2026.

Munición merodeadora

Otra de las novedades presentadas será la RUS-PE, primera munición merodeadora conteinerizada de producción nacional desarrollada y fabricada por el Grupo Kalashnikov.

Está disponible en dos versiones, con cabeza de guerra de 1 o 2 kg. La RUS-PE incorpora un buscador que permite su empleo totalmente autónomo y utiliza algoritmos de IA para la detección e identificación de objetivos.

Rosoboronexport también mostrará en su stand la munición merodeadora KUB-2E, integrada con el UAV Skat-350M, que realiza funciones de reconocimiento, guiado y retransmisión de señales.

Asimismo, presenta en la feria el sistema de reconocimiento y ataque Lancet-E, compuesto por el UAV de reconocimiento Z-16-E y dos municiones merodeadoras fabricadas por ZALA.